Intesa Sanpaolo: al via Elite Lounge 2024 con 26 pmi di eccellenza selezionate

Al via la sesta edizione del programma di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Elite, che fino ad oggi ha permesso ad oltre 400 imprese italiane di essere accompagnate in un percorso di crescita

È partita la nuova edizione dell’Elite Lounge di Intesa Sanpaolo, iniziativa del Gruppo bancario in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext dedicato al supporto delle piccole e medie imprese nell’espansione e nell’accesso ai mercati finanziari.

Il programma, giunto alla sua sesta edizione, mira a guidare le Pmi nel consolidamento dei loro piani di crescita attraverso formazione specializzata e consulenza offerta dai principali partner italiani. Inoltre, offre l’opportunità di connettersi con un network europeo di imprenditori, top executive e investitori, incluso quelli istituzionali, per agevolare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali.

Elite Lounge 2024: un percorso di crescita per le aziende

Le 26 Pmi scelte per la nuova Lounge provengono da diverse regioni italiane e rappresentano vari settori industriali di eccellenza, tra cui agroalimentare, edilizia, energia e farmaceutica. Il percorso formativo a cui parteciperanno prevede moduli di approfondimento trasversali su sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie.

Questi sono anche i principali pilastri del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” di Intesa Sanpaolo, che offre 120 miliardi di euro fino al 2026 per supportare il rinnovamento delle PMI, micro-aziende e altri settori. Intesa Sanpaolo fornisce informazioni e supporto per l’accesso alle opportunità offerte dal Pnrr tramite webinar e la piattaforma Incent Now, sviluppata con Deloitte, che ha già beneficiato quasi 25.000 imprese clienti.

“L’iniziativa delle Lounge rafforza la strategia di intervento di Intesa Sanpaolo a sostegno del tessuto imprenditoriale del Paese, nella logica di accompagnare le PMI in percorsi di crescita. Con questa nuova classe, sono oltre 400 le imprese entrate complessivamente nel progetto, di cui il 22% proveniente da Regioni del Sud Italia. Quelle che hanno partecipato nel periodo 2018–2022 sono cresciute del 6% in termini di ricavi e dell’8% in termini di Ebitda, evidenziando come questi percorsi di formazione a disposizione delle PMI possano essere un valido strumento per accelerarne lo sviluppo. Obiettivo, questo, al centro anche del nostro nuovo programma da 120 miliardi di credito che si rivolge ad oltre 1,2 milioni di imprese clienti, tra PMI e imprese più piccole, per rilanciarne gli investimenti secondo le direttrici indicate dal PNRR e della transizione 5.0” ha dichiarato Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

“Ci piace dire che abbiamo oltre duemila sedi nel mondo, perché ELITE è dove sono i nostri clienti. Fare impresa è una missione appassionante, ricca di sfide, successi e tante complessità da prevedere, affrontare e trasformare in opportunità. ELITE è nata proprio per affiancare l’impresa, l’imprenditore, i manager e le famiglie, nel misurarsi con l’imperativo della crescita. Intesa Sanpaolo è nostro partner strategico da sei anni e insieme abbiamo accompagnato oltre 400 eccellenze italiane a crescere in modo più consapevole, ambizioso e strutturato. La Lounge rappresenta il legame strategico che esiste tra la banca e i propri clienti: un impegno per far crescere imprese sempre più trasparenti, efficienti e attraenti per futuri partner industriali e finanziari. I numeri che abbiamo raggiunto con la partnership tra ELITE ed Intesa Sanpaolo sono la dimostrazione di quanto sia grande l’impatto quando al centro viene messa l’impresa e la sua crescita. Solo supportando le piccole e medie imprese si dà impulso all’economia reale del Paese” ha commentato Marta Testi, Amministratore Delegato Elite-Gruppo Euronext.

Le aziende della prima Elite Lounge 2024

Ecco l’elenco delle aziende della prima Elite Lounge di Intesa Sanpaolo del 2024: