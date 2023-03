Intesa Sanpaolo: agevolazione mutuo per gli under 36 con minirata e spese d’istruttoria dimezzate

Per chi ha meno di 36 anni spese d’istruttoria dimezzate e rata mensile del mutuo di 508 euro

Intesa Sanpaolo, la maggior banca italiana, continua ad impegnarsi per sostenere il segmento retail della propria clientela che comprende privati, giovani e famiglie italiane. Con un nuovo intervento nel settore mutui, la banca applicherà tassi meno onerosi e dimezzerà le spese di istruttoria per chi ha meno di 36 anni d’età.

Una “minirata” per gli under 36

Gli ultimi rialzi dei tassi di mercato rappresentano un elemento di preoccupazione per molti giovani che desiderano acquistare casa. Intesa ha così promosso la cosiddetta “minirata” promossa per gli under 36. La proposta della banca è valida per finanziamenti fino a 35 e 40 anni di durata e per richieste fino all’80% del valore della casa. Ad esempio, quindi, ad esempio l’impegno mensile per un mutuo di 130.000 euro è di soli 508 euro per un finanziamento a 40 anni. Per agevolare ulteriormente i giovani che si apprestano ad accendere un mutuo, la Banca prevede inoltre la possibilità di finanziare il 100% del valore dell’immobile con durate molto lunghe, fino a 40 anni, e l’opzione di corrispondere soltanto gli interessi nella prima fase del rimborso, fino a 10 anni.

Le iniziative di Intesa

Intesa Sanpaolo nel 2022 ha erogato 15,6 miliardi di finanziamenti diventando un punto di riferimento in Italia per l’acquisto della prima casa con mutuo ipotecario.

La banca ha l’obiettivo, in questo periodo storico fase di rialzo dei tassi, di continuare a trasmettere fiducia alla clientela, con interventi tesi a mitigare i fattori di instabilità che possono mettere a rischio l’equilibrio finanziario dei privati e delle famiglie e con iniziative per agevolare un accesso al credito sostenibile. Negli ultimi mesi, inoltre, Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 8 miliardi di euro per aiutare le famiglie ad affrontare i rincari, dall’aumento delle bollette per luce e gas al maggior costo dei beni di consumo. Per i clienti con ISEE massimo di 40.000 euro e con un reddito mensile di almeno 500 euro, c’è invece la possibilità di accedere ad un prestito personale fino a 6.000 euro a tasso fortemente agevolato, senza costi accessori, diluibile in 20 anni di durata, anche per l’acquisto di arredi e accessori per la casa.