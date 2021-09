Intesa Sanpaolo aderisce alla nuova edizione di “Invito a Palazzo” di Abi

Ritorna “Invito a Palazzo”, l’iniziativa promossa da ABI per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane. Tra i partecipanti il gruppo guidato da Carlo Messina con l’apertura delle tre Gallerie d’Italia, del Museo del Risparmio e della Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi

Intesa Sanpaolo aderisce alla nuova edizione di “Invito a Palazzo”, l’appuntamento nazionale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana per valorizzare il patrimonio architettonico, storico e artistico delle banche italiane. Quest’anno si celebra la XX edizione che manterrà una modalità mista come lo scorso anno.

Sabato 2 ottobre saranno aperte gratuitamente, nel rispetto delle norme anti-contagio, le tre Gallerie d’Italia (Milano, Vicenza e Napoli), il Museo del Risparmio a Torino e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo. Fino a sabato 9 ottobre 2021, la kermesse si svolgerà in forma digitale con podcast, video e visite virtuali sui portali delle Banche, delle Fondazioni e della Banca d’Italia.

Tra le novità, l’iniziativa “I sentieri dell’arte con invito a palazzo”: un viaggio virtuale alla scoperta delle storie e delle bellezze dei palazzi attraverso podcast realizzati da Abi Servizi in collaborazione con il giornalista e divulgatore Nicolas Ballario.

Inoltre, la manifestazione ha il patrocinio della Commissione Italiana Nazionale per l’Unesco, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. A seguire le iniziative in presenza nelle sedi museali di Intesa Sanpaolo, tutte gratuite.

Milano, Gallerie di Piazza Scala

A Milano le Gallerie propongono numerose esposizioni temporanee: il fine settimana di “Invito a Palazzo” è l’ultima occasione per visitare la mostra “Painting is back” che ripercorre la vitalità degli anni ’80 con la curatela di Luca Massimo Barbero. “Passo a due”, la mostra fotografica di ritratti di Roberto Bolle realizzati dal otografo Giovanni Gastel nel bellissimo chiostro Ottocentesco mentre, nella Sala delle Colonne, un progetto dell’artista Francesca Leone curato da Andrea Viliani: Francesca Leone. In occasione della mostra dedicata a Jeff Koons che apre sempre il 2 ottobre a Palazzo Strozzi, di cui Intesa Sanpaolo è Main Partner, le Gallerie propongono l’esposizione dell’opera dell’artista americano Gazing Ball. Centaur and Lapith Maiden. Sarà inoltre proposto “Un museo più palazzi”, un viaggio alla scoperta del complesso architettonico delle Gallerie d’Italia con visite guidate gratuite della durata di 60 minuti.

Mentre, alle Gallerie d’Italia di Napoli durante l’intera giornata visite flash dedicate alla storia di Palazzo Zevallos Stigliano, con particolare riferimento alle trasformazioni architettoniche dell’edificio, alle sue decorazioni e alle vicende dei proprietari che lo hanno abitato nel corso dei secoli.Insieme al magnifico palazzo Barocco rivisitato in stile liberty l’itinerario espositivo, vede la presenza, insieme al capolavoro della collezione Intesa Sanpaolo il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, di oltre 120 opere di ambito napoletano e meridionale in un arco cronologico che va dai primi del ‘600 ai primi del ‘900.

A Vicenza, invece, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari propongono la visita guidata “Un Palazzo e le sue collezioni: dalla bellezza della residenza barocca, alle nuove proposte espositive dedicate alla raccolta di ceramiche attiche e magnogreche e alla collezione di icone russe” e “Family lab. Animali fantastici a Palazzo Leoni Montanari. Sulla groppa di un ippocampo”, attività per bambini (5-12 anni) e famiglie. Durante l’intera giornata si potranno ammirare anche le collezioni permanenti con il ‘700 veneto e “La caduta degli angeli ribelli” di Agostino Fasolato, scultura con oltre 60 soggetti scolpiti in un unico blocco di marmo di Carrara, le ceramiche attiche e magnogreche nell’esposizione con funzione didattica Argilla. Storie di vasi e il nuovo allestimento di icone russe Vedere l’invisibile, in dialogo con la mostra dell’artista russo contemporaneo Valery Koshlyakov. Architetture celesti.

Il Museo del Risparmio, situato nel cuore di Torino, propone il “Laboratorio Legonomia”, per avvicinare i bambini dai 6 ai 12 anni ad alcuni contenuti basici di economia come inflazione, PIL, disoccupazione, costi dei cambiamenti climatici, differenze di genere. Inoltre, sono previste visite guidate alla collezione di salvadanai “Dal passato al futuro”.

Per la prima volta sotto l’egida di Intesa Sanpaolo, ad Arezzo è aperta al pubblico la Casa Museo dell’Antiquariato di Ivan Bruschi, nello storico Palazzo del Capitano sede dell’omonima Fondazione. La proposta per sabato 2 ottobre comprende: alle ore 11.00 un laboratorio didattico per famiglie in presenza: “Pronta la valigia, partiamo per un viaggio in Oriente!”. Alle 16.30 la visita guidata alla mostra “L’Oriente in Casa. Opere dalla collezione di Frederick Stibbert”, approfondita poi alle 17.30 con interventi online e in presenza.

Per tutte le sedi sono previsti: esibizione del Green Pass, accessi controllati e contingentati, misurazione della temperatura, uso della mascherina durante l’intera permanenza.