Intesa finanzia la sostenibilità di Fedon

Il prestito S-Loan servirà a realizzare due obiettivi: trovare soluzioni a scarso impatto ambientale per l’approvvigionamento e garantire la parità di genere in azienda

Intesa Sanpaolo ha concesso un finanziamento di 2 milioni di euro, assistito da Sace, a Fedon per potenziare il piano di sviluppo sostenibile di Alpago, azienda che si occupa della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali, accessori per l’occhialeria e pelletteria.

Il finanziamento servirà a sostenere il gruppo che mira a realizzare due obiettivi in termini di sostenibilità: trovare soluzioni a ridotto impatto ambientale per l’approvvigionamento e adottare policy interne volte a garantire la parità di genere nel contesto aziendale.

Scendendo nei dettagli, si tratta di un finanziamento S-Loan, strutturato per “accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, è in questo caso garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19”, spiega Intesa Sanpaolo in una nota, sottolineando come questo tipo di operazione abbia come scopo principale quello di supportare le esigenze di medio-lungo termine delle Pmi, con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti.

“La tempestività con cui Intesa San Paolo è intervenuta per sostenere il nostro piano di sviluppo – afferma Caterina De Bernardo, cfo del gruppo Fedon – ha chiaramente messo in luce come le due realtà siano concordi nel ritenere cruciali le tematiche di rispetto ambientale, sociale, nonché di corporate governance, per lo sviluppo futuro del mondo impresa. Il nostro obiettivo oggi è quello di offrire un prodotto di qualità, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone”. “La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità”, ha sottolineato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, aggiungendo che “Affiancare le imprese che, come Fedon, puntano sulla crescita sostenibile e nei criteri ESG è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo”.