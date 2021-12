Interni racconta 30 anni del Fuorisalone del Mobile con un libro speciale

Oltre 500 pagine e più di mille immagini, con il libro dell’iconica rivista Interni si celebra la nascita e lo sviluppo della kermesse che ha trasformato la metropoli lombarda nella capitale del design

Sarà in edicola il 18 gennaio ma fa già parlare di sé nel mondo internazionale del design perché il libro della iconica rivista Interni racconta con immagini, aneddoti e storie, il più originale degli eventi, l’evento degli eventi dell’arredo, quel Fuorisalone che dal 1990, quando debuttò come Milano designer’s Week, scandisce ogni anno i successi paralleli del celebre Salone del Mobile di Milano.

Un’invenzione, partita dalla dinamica manager Gilda Bojardi direttore di Interni, che ha “gemmato”, e non solo a Milano, distretti temporanei di feste e cultura e, al tempo stesso, contribuito a trasformare una metropoli nella riconosciuta capitale dell’industrial design. Ma si farebbe un gran torto ai manager del settore, agli uomini di azienda e di cultura che organizzano i circa 1.500 eventi del Fuorisalone, se non si aggiungesse una qualcosa che rende ancora più unica questa manifestazione.





E cioè che è una grande, coinvolgente, incasinatissima festa urbana, dove girano, corrono, viaggiano, camminano, designer da tutto il mondo, operatori di tutti i continenti, star e semplici casalinghe anche, attratte da showroom sempre aperte, da interi quartieri trasformati in scenari cinematografici…

Le idee corrono al Fuorisalone mentre nel Salone in Fiera, si dispiegano le più belle e le più avanzate realizzazioni dei distretti della casa, ogni anno sempre diverse. Due eventi paralleli ma che sono attesi quasi più in altri paesi e continenti che in Italia, perché sono sintetizzabili e definibili in una parola: “festa”. Festa significa per chi dalla Corea, dalle isole Barbados, dall’Africa, dagli Us arriva qui, un’occasione per conoscere in cornici spettacolari e con grande leggerezza, il meglio del Sistema Casa Italia.

Attraverso 512 pagine, 1.000 immagini e i progetti di oltre 2.500 protagonisti, il libro di Gilda Bojardi e Interni ripercorre la storia del più importante appuntamento al mondo per il design internazionale.

“Non basta ricorrere all’equazione Design = Milano per comprendere il successo di una manifestazione unica nel suo genere quale è il FuoriSalone”, dichiara Bojardi. “Come spieghiamo in questo libro, nato a 30 anni di distanza dal primo evento che, su nostra iniziativa, ha coinvolto in modo strutturato i luoghi milanesi del design, il FuoriSalone è un’opera corale che ha tanti protagonisti e a cui hanno concorso diversi fattori storici, geografici, produttivi e culturali. Di fatto, è l’espressione di un sistema che solo in Italia e solo a Milano poteva trovare le sue radici feconde”.