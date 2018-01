Inter, ecco il primo colpo: Lisandro Lopez. Juve vicina a Praet e Emre Can

Ora i nerazzurri aspettano un paio di colpi a centrocampo: si parla sempre di Rafinha e Ramires – Napoli sempre in bilico tra Verdi e Deulofeu – Mercato chiuso per il Milan dopo le spese folli (e non del tutto proficue…) dell’estate.

Inter, e uno! I nerazzurri non perdono tempo e regalano a Spalletti il primo rinforzo di questo mercato invernale. Si tratta di Lisandro Lopez, 28enne difensore del Benfica, acquistato con un vero e proprio blitz dalla coppia Ausilio-Sabatini. L’argentino arriverà a Milano domenica per sottoporsi alle visite mediche, dopodiché si metterà a disposizione di Spalletti almeno fino a giugno, andando così a rinforzare un reparto tra i più sguarniti dell’intera rosa. Mossa a sorpresa, in perfetta armonia con le direttive impartite da Suning: Lopez infatti arriva con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Il primo tassello dunque è andato, ora però ne restano altri per esaudire le richieste del tecnico.

Uno potrebbe essere Rafinha, per il quale c’è già un’intesa di massima col Barcellona (prestito con riscatto a 20), un altro Ramires, di proprietà dello Jiangsu e dunque, sostanzialmente, già in “famiglia”. Si allontana invece Deulofeu: per lui i blaugrana non vogliono fare sconti ma un assegno da 20 milioni senza deroghe. Cifra troppo alta per il risicato budget nerazzurro ma non del tutto fuori portata per il Napoli, deciso a regalare a Sarri un esterno offensivo. Qui però molto dipende da Verdi, la cui risposta è attesa entro il weekend: dovesse accettare la corte di De Laurentiis sarebbe lui l’acquisto invernale azzurro, viceversa il club punterebbe forte sullo spagnolo.

Sempre attivissima anche la Juventus che però, come detto nei giorni scorsi, ragiona soprattutto per il futuro. In attesa di definire l’acquisto di Emre Can (in scadenza col Liverpool e dunque a parametro zero), i bianconeri puntano decisi anche su Praet della Sampdoria. Il belga, sin qui autore di una buonissima stagione con la Sampdoria, ha una clausola rescissoria di 25 milioni e ha già espresso il suo gradimento alla cessione. Il tutto, chiaramente, verrebbe rimandato alla prossima stagione ma intanto la Juve metterebbe le mani su un altro talento del nostro campionato, per giunta a una cifra più che ragionevole. Marotta poi proverà a intavolare un discorso simile anche con la Roma per Pellegrini ma qui, per tutta una serie di motivi, siamo solo alla fase embrionale.

Mercato chiuso, almeno ufficialmente, invece per il Milan, che però mantiene comunque gli occhi aperti. Fassone e Mirabelli, dopo le spese “pazze” (e sin qui poco redditizie) dell’estate, non hanno più molti soldi a disposizione ma dovesse arrivare l’occasione giusta proverebbero a coglierla. Una potrebbe essere Julian Brandt, ala del Bayer Leverkusen, che il ds rossonero è andato a vedere nel match di Bundesliga col Bayern Monaco. Al momento è solo un’idea ma il mercato, si sa, si basa soprattutto su questo.