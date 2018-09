Inter flop, Insigne salva il Napoli

Anticipi in chiaroscuro per le due big impegnate: nerazzurri ko in casa col Parma, Napoli ritrova la vittoria dopo Genova – Per Spalletti solo 4 punti in 4 partite.

Anticipi del sabato in chiaroscuro per le due big impegnate, Napoli e Inter. A pochi giorni dall’esordio in Champions (competizione nella quale i nerazzurri tornano dopo 6 anni e nella quale Icardi non ha mai giocato), brutto stop per gli uomini di Spalletti, sconfitti in casa dal Parma (0-1), mentre il Napoli riprende la sua corsa dopo il capitombolo di Genova contro la Samp prima della sosta, e supera la Fiorentina, contro la quale l’anno scorso aveva realizzato 1 solo punto in due partite, segnando zero gol e probabilmente dicendo addio allo scudetto nella gara di ritorno a Firenze.

Ma la vendetta degli azzurri è servita: la gara è sofferta, gli uomini guidati da Ancelotti non sembrano ancora al top né del gioco né della condizione atletica, ma uno spunto di Insigne nel secondo tempo regala i tre punti. Punti che consentono al Napoli di risalire in classifica, con 9 punti in quattro partite. Uno score accettabile, che probabilmente non basterà a riagganciare la Juventus già da questa giornata ma che rimette decisamente in carreggiata i partenopei, reduci peraltro da un calendario non semplicissimo: Lazio, Milan, Sampdoria e Fiorentina nelle prime quattro giornate, tutte squadre da Europa o quasi.

Va decisamente meno bene all’Inter, che ora di punti dopo quattro partite ne ha solo quattro: due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria (contro il Bologna, che in 3 partite ha fatto 1 punto e 0 gol) per la squadra milanese, alla vigilia dell’attesissimo ritorno in Champions League. Il Parma trova così la sua prima vittoria e adesso ha gli stessi punti dell’Inter, quattro.