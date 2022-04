Inter colpisce, Milan risponde: volata scudetto apertissima. La Juve affronta il Bologna col tridente

Doppia vittoria per le milanesi in Liguria che si regalano una Pasqua al vertice della classifica. Oggi Juve-Bologna, Fiorentina-Venezia e Lazio-Torino: formazioni e tv

L’Inter colpisce, il Milan risponde, adesso tocca alle altre. La 33esima di campionato è cominciata fortissimo, ovvero con le due vittorie delle milanesi con Spezia e Genoa: la classifica, dunque, rimane invariata, con la logica conseguenza di trasferire tutta la pressione sulle altre, impegnate tra stasera e domani, sia per la corsa Scudetto che per quella alle coppe europee. Milano si regala così una Pasqua al vertice della classifica, costringendo il Napoli a preparare un lunedì di fuoco contro la Roma di Mourinho, cliente tutt’altro che comodo, e la Juventus a fare il suo dovere contro il Bologna: una vittoria, infatti, manterrebbe Allegri in una posizione ibrida, a metà tra il primo posto (distante 6 punti) e il quinto (5), qualsiasi altro risultato, viceversa, cancellerebbe la Signora da qualsiasi tabella per il titolo, riaprendo invece la corsa alla Champions.

Juventus-Bologna (ore 18:30, Dazn) Allegri: “Questo è un momento cruciale per la Champions”

Sulla carta i bianconeri non dovrebbero avere troppi problemi a prendersi i 3 punti, ma guai a darli per scontati: il Bologna, appena due settimane fa, ha fermato il Milan a San Siro, in un match che tutto consideravano una pura formalità e che invece si è rivelato molto complesso. La Juventus dunque deve tenere le antenne ben dritte, per quanto l’ultimo periodo, sconfitte con Villarreal e Inter a parte, l’abbia mostrata in grande spolvero, quantomeno con le medio-piccole. “Bisogna fare molta attenzione e fare tanti punti, ne servono minimo 10 per assicurarci la Champions, anche perché nelle ultime due giornate affronteremo due squadre che ci inseguono (Lazio e Fiorentina, ndr) – l’analisi di Allegri -. Al momento potremmo essere soddisfatti, però l’obiettivo di entrare nelle prime quattro non è ancora stato centrato. Sono contento di come la squadra è cresciuta e sta lavorando, poi sono dispiaciuto perché siamo usciti dalla Champions e abbiamo perso la Supercoppa, però bisogna vedere se hai posto le basi per il futuro e credo che quest’anno abbiamo fatto un bel percorso insieme”. L’idea, insomma, è di chiudere al meglio questa stagione con l’obiettivo minimo (vedi quarto posto) per poi concentrarsi sulla prossima, dove l’asticella si alzerà in chiave Scudetto, ma finché la matematica non dice il contrario è giusto pensare al massimo, dunque a migliorare l’attuale posizione di classifica.

Juventus-Bologna, le formazioni: torna il torna il tridente Dybala-Vlahovic-Morata

Partita da vincere a tutti i costi, dunque da giocare con l’artiglieria pesante sin dai primi minuti. Per questo Allegri riproporrà il tridente con Dybala e Morata a supporto di Vlahovic, anche se solo il serbo è sicuro di restare pure l’anno prossimo: oltre a una Joya che andrà via sicuramente (magari all’Inter), infatti, c’è uno spagnolo che rischia di non essere riscattato, a meno che l’Atletico Madrid non decida di accettare la proposta al ribasso della società bianconera. A questo però si penserà solo tra qualche settimana, perché prima c’è una Champions da blindare e quindi una partita da vincere col Bologna, avversario poco appariscente ma comunque insidioso. Il tecnico bianconero, costretto a fare i conti con l’ennesima emergenza a centrocampo (fuori sia Locatelli che Arthur, oltre al solito McKennie) opterà per un 4-3-3 piuttosto aggressivo con Szczesny in porta, De Sciglio, De Ligt, Chiellini e Pellegrini in difesa, Cuadrado, Danilo e Rabiot a centrocampo, Dybala, Vlahovic e Morata in attacco. Classico 3-5-2 invece per Mihajlovic, che risponderà con Skorupski tra i pali, Soumaoro, Medel e Theate nel reparto arretrato, Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano e Dijks in mediana, Arnautovic e Orsolini coppia offensiva.

Le altre partite: Lazio-Torino (ore 20:45, Dazn e Sky) e Fiorentina-Venezia (ore 16:30, Dazn)

Il resto del sabato pre-pasquale, in attesa di Napoli-Roma e Atalanta-Verona di lunedì, vivrà soprattutto sulla corsa Europa, con Lazio e Fiorentina decise a vincere per mettere le concorrenti in una posizione piuttosto scomoda. È innegabile, infatti, che il turno sorrida sia a Sarri che a Italiano, ma anche che gli stessi siano costretti a vincere a tutti i costi, pena rischiare che Mourinho e Gasperini possano prendere il largo. Sia biancocelesti che viola, comunque, stanno molto bene e vengono da risultati, ma soprattutto prestazioni, decisamente positive, il che li rende favoriti contro Torino e Venezia, anche se il rendimento dei granata contro le grandi (chiedere a Inter e Milan per conferma) e l’assoluta necessità dei veneti di fare punti non devono far dormire sonni troppo tranquilli. Nessuno, del resto, può farlo in questo pazzo campionato, lontano dai livelli tecnici di Inghilterra e Spagna (la Champions, se ancora ce ne fosse bisogno, lo ha dimostrato), ma comunque bello e combattuto come non mai.