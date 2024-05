Intelligenza artificiale: xAI di Elon Musk raccoglie 6 miliardi di dollari di finanziamenti per competere con OpenAI

Nuovo successo per Elon Musk che con la sua startup xAI, ha raccolto 6 miliardi di dollari in un finanziamento di serie B. I fondi saranno utilizzati per sviluppare nuovi prodotti, infrastrutture e tecnologie AI “sinceri, competenti e massimamente vantaggiosi per tutta l’umanità”

Elon Musk ha segnato un nuovo traguardo con la sua startup di intelligenza artificiale, xAI, che ha raccolto 6 miliardi di dollari in un finanziamento di serie B sostenuto da investitori di rilievo come Andreessen Horowitz e Sequoia Capital.

Questi fondi saranno utilizzati per portare sul mercato i primi prodotti di xAI, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. In un post su X, Musk ha annunciato che ci saranno ulteriori novità nelle prossime settimane, sottolineando l’entusiasmo e l’attenzione crescente attorno alla sua nuova iniziativa.

There will be more to announce in the coming weeks — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2024

xAI: il contesto del finanziamento

L’annuncio del round di Serie B rappresenta uno degli investimenti più significativi nel settore dell’intelligenza artificiale, arrivando a meno di un anno dal debutto di xAI. La valutazione pre-money della startup era di 18 miliardi di dollari, mentre la valutazione post-money è salita a 24 miliardi di dollari. Tra gli investitori figurano nomi importanti del venture capital come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Valor Equity Partners, Vy Capital, Fidelity Management & Research Company, oltre a figure di spicco come Prince Alwaleed Bin Talal e Kingdom Holding.

xAI: la mission di Musk

Elon Musk ha un passato controverso con l’intelligenza artificiale. In precedenza, aveva sostenuto OpenAI, prima di ritirare il proprio supporto a causa delle preoccupazioni sui potenziali pericoli della tecnologia. Con xAI, Musk mira a creare sistemi di intelligenza artificiale che siano “sinceri, competenti e massimamente vantaggiosi per tutta l’umanità”. La missione dichiarata di xAI è comprendere la vera natura dell’universo, un obiettivo ambizioso che riflette la visione a lungo termine di Musk per l’intelligenza artificiale.

“La cosa migliore che io possa fare, dal punto di vista della sicurezza dell’AI, è crearne una che possa comprendere la natura dell’universo. Penso che xAI sarà a favore dell’umanità in questo senso: l’umanità è molto più interessante della non-umanità” aveva detto in un tweet Musk presentando la sua nuova creatura.

Il team di xAI

Il team di xAI, guidato da Elon Musk, è composto da 11 esperti con esperienza in importanti aziende di intelligenza artificiale come OpenAI, Google Research, Microsoft Research e DeepMind. I membri del team includono Igor Babuschkin, Manuel Kroiss, Yuhuai (Tony) Wu, Christian Szegedy, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Greg Yang, Guodong Zhang e Zihang Dai. Uno dei supervisori di xAI sarà Dan Hendrycks, direttore del Center for AI Safety, un’organizzazione no-profit con sede a San Francisco.

Prodotti e sviluppi futuri

Il prodotto più visibile di xAI finora è Grok, un chatbot sviluppato come rivale di ChatGPT di OpenAI. Grok è stato addestrato su e integrato sul social network X (ex Twitter). Attualmente, Grok-1.5 è disponibile solo per gli abbonati alla versione Premium+ di X, mentre non è ancora disponibile in Italia. Con i nuovi fondi, xAI punta a portare ulteriori prodotti sul mercato e a costruire un’infrastruttura tecnologica avanzata per supportare i suoi ambiziosi progetti di ricerca e sviluppo.

La corsa all’Intelligenza Artificiale

La corsa all’intelligenza artificiale si è intensificata negli ultimi anni, con investitori pronti a finanziare startup emergenti per competere con leader di mercato come OpenAI. Microsoft ha investito circa 13 miliardi di dollari nell’azienda da Sam Altman ma ha stretto anche accordi con altre startup come Mistral, mentre Amazon ha investito circa 4 miliardi di dollari a Anthropic.