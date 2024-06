Intelligenza artificiale: l’App Gemini di Google è disponibile in Italia. Come funziona e come scaricarla

Da oggi è disponibile Gemini, la nuova app di Google che porta l’intelligenza artificiale a un livello superiore. Disponibile ora per Android, a breve arriverà anche su iOS

A partire da oggi, l’app Gemini di Google è ufficialmente disponibile per i dispositivi mobili in Italia, Regno Unito e in diversi altri paesi europei. Questa nuova applicazione rappresenta un’evoluzione significativa nell’uso quotidiano dell’intelligenza artificiale, rendendo più semplice e accessibile sfruttare le capacità avanzate dell’IA della società di Mountain View. E molte funzionalità saranno presenti in Google Assistant.

Disponibile per i dispositivi Android

L’app è al momento disponibile solo per i dispositivi Android. L’app può essere scaricata direttamente dal Google Play Store o attivata tramite Google Assistant. Una volta installata, è possibile avviare Gemini scorrendo con il dito verso destra sullo schermo, premendo il pulsante di accensione su determinati telefoni o pronunciando la frase “Ehi, Google”. Gemini integrerà molte delle funzionalità vocali già presenti in Google Assistant, come la possibilità di settare un timer, effettuare chiamate e impostare promemoria.

Inoltre, Google ha annunciato che sta lavorando per supportare ulteriori funzionalità in futuro, ampliando così l’esperienza d’uso.

Prossimamente arriverà anche per Ios

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, gli utenti dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter utilizzare Gemini. Google sta infatti lavorando per integrare l’accesso a Gemini direttamente dall’app Google per iOS. Una volta disponibile, basterà toccare il tasto Gemini per iniziare a chattare con l’assistente AI. Questa integrazione permetterà agli utenti di potenziare la loro creatività, ottenere aiuto nella scrittura di post sui social e persino pianificare serate romantiche. Google promette che questa nuova funzione renderà l’app unica nel suo genere, offrendo un’esperienza innovativa e coinvolgente.

Cosa si potrà fare con Gemini

Gemini non si limita solo a offrire assistenza per compiti quotidiani. L’applicazione permette agli utenti di digitare, parlare o aggiungere immagini per soddisfare diverse esigenze. Questa versatilità rende Gemini un potente strumento multifunzionale, pronto a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Ad esempio, sarà possibile scattare una foto di un documento e ricevere una versione digitale e modificabile del testo in pochi istanti, facilitando la gestione dei documenti importanti. Inoltre, si potrà scattare foto di piatti per ottenere ricette o consigli pratici. In breve, Gemini mira a essere un assistente “conversazionale, multimodale e utile”, come definito dalla stessa Google.