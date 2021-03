Innovazione e sostenibilità: premio per Enel ai Case Awards 2021

Il case study di Enel si focalizza sui risultati ottenuti negli ultimi cinque anni dal Gruppo e dal CEO Francesco Starace in materia di sostenibilità e innovazione

Enel premiato per le sue performance in sostenibilità e innovazione. Il case study “Enel’s Innovability®: Global Open Innovation and Sustainability” ha vinto la categoria “Ethics and Social Responsibility” ai Case Centre Awards and Competitions 2021. Lo studio si focalizza sui risultati ottenuti negli ultimi cinque anni da Enel e dal CEO del Gruppo Francesco Starace nell’ambito dell’innovazione e della sostenibilità.

Il case study di INSEAD – università privata con sedi in Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America – è stato scritto dal Senior affiliate Professor di Strategia Felipe Monteiro e dall’ingegnere ed MBA José Miguel García Benavente. In particolare, lo studio ripercorre il periodo che parte dalla nomina di Francesco Starace a CEO di Enel (nel 2014), esaminando i progressi del Gruppo nella sostenibilità e innovazione, che l’azienda chiama “Innovability®”.

Inoltre, il case study mostra come l’implementazione di questi due pilastri strategici abbia aiutato Enel a diventare uno dei principali operatori mondiali integrati nel campo dell’energia elettrica e rinnovabile. Un risultato raggiunto anche grazie all’approccio di “Open Innovation”, dagli Innovation Hub del Gruppo nonché dall’uso delle piattaforme di crowdsourcing e dagli investimenti nella digitalizzazione.

“È un onore che la storia di successo di Enel nell’integrare l’innovazione e la sostenibilità nel suo modello di business abbia contribuito al raggiungimento dei risultati di INSEAD in quelli che sono considerati gli “Oscar” della comunità del Case Method – ha dichiarato Ernesto Ciorra, Responsabile Innovability® del Gruppo Enel -. L’obiettivo di Innovability® di Enel è favorire l’innovazione e la sostenibilità creando valore per il nostro Gruppo e per tutti i nostri stakeholder. È una vera storia di creazione di valore condiviso che ci permette di guidare la transizione energetica. Se vogliamo rendere il settore energetico completamente sostenibile, dobbiamo continuare a stimolare l’innovazione nel settore. La sostenibilità è il nostro obiettivo e l’innovazione è il mezzo per raggiungerlo”.

“Abbiamo potuto documentare nel dettaglio come Enel sia stata un pioniere nell’utilizzo dell’Open Innovation come strumento chiave per guidare la transizione verso un settore energetico più sostenibile – ha affermato il professor Felipe Monteiro dell’INSEAD -. Il case study è pieno di osservazioni acute ed è ricco di tabelle e grafici: gli studenti sono entusiasti dei video con i protagonisti. Credo che molte aziende di diversi settori abbiano molto da imparare dall’approccio Innovability® di Enel.”

Case Centre è un’organizzazione no-profit con oltre 500 membri accademici e aziendali, provenienti da ogni parte del mondo che si occupano di promuovere il “Case Method” mediante la condivisione di conoscenze e esperienza allo scopo di ispirare e trasformare la formazione aziendale a livello globale.