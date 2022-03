India, cinema: maxifusione per creare un gigante delle sale capace di resistere a Netflix & Co.

Pvr e Inox Leisure, le due più grandi catene del Paese, si fonderanno per creare un gigantesco operatore cinematografico con oltre 1.500 schermi in 109 città

Maxifusione in arrivo nel mondo di Bollywood. Le due più grandi aziende multiplex dell’India, Pvr e Inox Leisure, hanno annunciato domenica che si uniranno per creare un gigantesco operatore cinematografico con oltre 1.500 schermi in 109 città.

L’operazione, soggetta ad approvazioni normative, aiuterebbe le società a migliorare l’efficienza, raggiungere nuovi mercati e ottimizzare i costi, facilitando così la ripresa dopo il crollo causato dal Covid-19.

“Il settore delle proiezioni cinematografiche è stato uno dei più colpiti a causa della pandemia – ha detto Ajay Bijli, presidente di Pvr, in un comunicato stampa – Creare un’economia di scala al fine di raggiungere l’efficienza è fondamentale per sopravvivere nel lungo termine e combattere l’assalto delle piattaforme digitali leader del mercato”.

Il riferimento è ai colossi dello streaming – soprattutto Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus – che, come spiega l’agenzia di stampa Reuters, hanno fatto breccia in India, dove la pandemia ha devastato Bollywood, l’industria cinematografica nota per le canzoni e gli spettacoli di danza visti da milioni di persone.

PVR è la più grande catena multiplex dell’India con oltre 850 schermi, seguita in classifica proprio da Inox Leisure, con circa 650 schermi.

La fusione segue un periodo di due anni in cui la maggior parte delle sale cinematografiche è stata chiusa a causa delle restrizioni dovute al Covid.