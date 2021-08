Incendi: l’Italia brucia, la politica finisca di nascondersi

Non si possono prevedere incendi ,ma proteggere il territorio si deve e la politica deve battere un colpo

È lo specchio riflesso di un Paese che ha scarsa considerazione di sè. Quanto meno dal punto di vista ambientale. Gli incendi, i danni ingenti al territorio, le devastazioni di questi giorni meravigliano? Chi ? Dove? L’ondata di calore straordinaria è calata su un corpo malato, assistito (si fa per dire) da medici impreparati o colpevoli. L’Italia degli anni duemila è sostanzialmente la stessa degli anni novanta. Con interi pezzi di territorio abbandonati da uomini, poteri e speranze. Districarsi nel labirinto di leggi, regolamenti, norme, comitati, per capire cosa è stato organizzato ma non fatto, è più complicato che uscire dal labirinto di Cnosso.

Lutti e tragedie hanno battuto il tempo ingrato di ritardi,sprechi, ruberie e scandali di ogni tipo. Gli scienziati italiani sono tra i più apprezzati al mondo con laboratori e centri di eccellenza all’avanguardia. Eppure la politica si dedica a loro con cadenza inversamente proporzionale agli sconvolgimenti ambientali e climatici. Prevenire incendi si può? Non sempre. Ma sapere che un pezzo di Sicilia, Sardegna o altra Regione va protetto- sempre- è compito della buona amministrazione. Non ci può essere indulgenza per non aver saputo mettere in cima alle cose sa fare la conservazione della terra su cui poggiamo i piedi. Le statistiche ogni anno indicano percentuali in salita di Paese a rischio.

Il contrapasso di tanta negligenza sta dentro i soldi che il governo Draghi ha dovuto prevedere per la tutela del territorio contro calamità di ogni genere. Draghi non è un mago e gli italiani saggi non credono alle fantasticherie o a miracolose azioni da pompiere. Però sanno riconoscere chi intende fare le cose seriamente. Per rendere l’Italia del duemila diversa da quella degli anni novanta. Ad incendi spenti.