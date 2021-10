Condividi Twitter

Impressionismo: Degas, Renoir, McNeil Whistler, in asta Christie’s a New York

Christie’s New York giovedì 11 novembre 2021 metterà in l’asta opere dalla collezione di Elene Canrobert Isles di Saint Phalle”.Il gruppo comprende una squisita selezione di opere di maestri del XIX secolo, tra cui Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir e James McNeill Whistler. In totale, il gruppo di sei opere dovrebbe realizzare $ 14.700.000-22.600.000.

A guidare il gruppo c’è La Coiffure (La Toilette di Degas (stima: $ 5.000.000 – 7.000.000). Questo eccezionale pastello si riferisce direttamente all’importante dipinto a olio dell’artista con lo stesso titolo, che era di proprietà di Henri Matisse e successivamente di suo figlio, che lo vendette alla National Gallery di Londra. Degas eseguì sia il dipinto che questo esemplare tra il 1892-1895, il periodo che segnò l’emergere della fase finale del suo lavoro. All’interno di questo periodo, alcune delle migliori invenzioni pittoriche di Degas sono incentrate sul soggetto di una donna che si fa pettinare o spazzolare i capelli, una pratica che riguarda tanto la banalità del rituale quotidiano quanto la presentazione formale e il glamour. Stilisticamente, il lavoro di Degas in questo momento è caratterizzato da un uso meravigliosamente intenso di colori brillanti, con figure distillate fino alla loro essenza. Il presente esempio è stato esposto presso le migliori istituzioni a livello globale, tra cui la National Gallery di Londra e l’Art Institute of Chicago. La collezione è anche evidenziata da Jeune fille á la rose di Pierre-Auguste Renoir, 1886 (stima: $ 3.000.000 – 5.000.000). Eseguito durante l’apice della carriera del maestro impressionista, questo ambizioso pastello è eseguito sulla scala di un dipinto ad olio a grandezza naturale e compare sulla copertina del volume di John Rewald del 1946, Renoir’s Drawings. Una giovane donna con in mano una rosa che indossa una camicetta bianca e un cappello di paglia, rappresentazioni idealizzate di figure femminili negli studi a pastello di Renoir. Qui, l’atteggiamento conservatore ma alla moda abbinato alla sua postura perfetta conferisce alla giovane donna un’aria di decoro, e la sua espressione pensosa trasmette un senso unico di specificità che Renoir riservava tipicamente ai ritratti. Altri punti salienti includono Whistler Smoking di James McNeill Whistler – il primo autoritratto dipinto dell’artista e l’unico esempio registrato rimasto in mani private – e La route to Wargemont di Renoir, un vivido paesaggio creato dal maestro durante la visita estiva del 1879 alla casa di campagna di il suo mecenate e amico, Paul Bérard (stima: $ 3.000.000 – 5.000.000). L’immagine è tra le più luminose e piene di colore di un gruppo di opere realizzate da Renoir con la bellezza naturale del castello di Wargemont, situato in una città portuale nel nord della Francia. Questo lavoro presenta un gruppo di donne e bambini che camminano lungo la strada, ma l’artista li cattura da un’angolazione inaspettata; sono sminuiti dalla vegetazione copiosa. Questo dipinto idilliaco e dai toni gioiello è stato prodotto durante il primo viaggio di Renoir al castello di Wargemont; sarebbe tornato negli anni successivi e avrebbe dipinto molte altre scene a cielo aperto, tra cui il paesaggio marino panoramico, ora conservato nella collezione permanente del Metropolitan Museum of Art di New York. Immagine copertina: Proprietà della collezione di Elene Canrobert Isles de Saint Phalle EDGAR DEGAS (1834-1917) La Coiffure (La Toilette) firmato ‘Degas’ (in basso a sinistra) pastello su carta da lucido unita stesa su cartoncino steso a bordo 21¾ x 22¼ pollici. (55,2 x 56,5 cm.) Eseguito intorno al 1892-1895 Stima: $ 5.000.000-7.000.000