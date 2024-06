Impressionismo: Christie’s presenta una straordinaria mostra-vendita di capolavori da Monet e Gauguin a molti altri

Per celebrare il 150° anniversario della prima mostra impressionista tenutasi a Parigi nel 1874, Christie’s presenta una importante esposizione che precede la vendita di dipinti e disegni. La mostra sarà aperta a Christie’s Londra dal 5 al 26 giugno, a Christie’s New York dal 5 al 28 giugno ed è visibile online dal 5 giugno al 31 luglio

La selezione è rappresentata da opere presenti in Private Sale di Christie’s ed esprime nella sua ampiezza il movimento impressionista, delle sue origini e della sua eredità duratura, con capolavori di Claude Monet, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Gauguin, tra gli altri.

A Londra, la mostra presenterà la magnifica veduta Les Saules, Giverny di Claude Monet di Les Saules, (I salici a Giverny), dipinta nel 1889. Questa è una delle due tele raffiguranti la vista bella e tranquilla vicino alla casa di Monet, il paesaggio circostante che è stato il duraturo dell’artista. musa ispiratrice dal 1883 fino alla sua morte nel 1926. L’opera è un esempio della maestria di Monet nella pittura en plein air, una tecnica di cui fu pioniere con altri artisti impressionisti nel corso degli anni ’70 e ’80 dell’Ottocento.

Vue de Rouen di Paul Gauguin

Un altro punto forte della mostra londinese è Vue de Rouen di Paul Gauguin, risalente alle ultime fasi del movimento impressionista ufficiale a metà degli anni Ottanta dell’Ottocento. Eseguito in un’audace tavolozza di verde lime, blu cobalto e arancione, il dipinto rivela l’uso pionieristico del colore puro da parte degli impressionisti e indica le tonalità brillanti che avrebbero dominato le raffigurazioni di Tahiti di Gaugin negli anni Novanta dell’Ottocento.

Route de l’Abreuvoir en hiver, Marly-le-Roi di Alfred Sisley





A sottolineare la mostra newyorkese al Rockefeller Center è invece un’opera di Alfred Sisley, Route de l’Abreuvoir en hiver, Marly-le-Roi. Dipinto nel 1875, questo primo paesaggio innevato dell’artista non è stato offerto in vendita pubblica per oltre un secolo, quindi è fresco sul mercato. Nell’inverno 1874-75 l’artista dipinse sei quadri di Marly-le-Roi, due dei quali si trovano nelle collezioni permanenti del Museo d’Orsay e della National Gallery di Londra. Un altro pezzo forte della mostra newyorkese è Portrait de fillette sur fond bleu di Pierre-Auguste Renoir.

Portrait de fillette sur fond bleu di Pierre-Auguste Renoir

Quest’opera esemplare del maestro francese mette in mostra il suo talento per la ritrattistica, in particolare con i bambini, dimostrando la disinvoltura con cui ha catturato in modo unico la loro natura giovanile.