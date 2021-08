Imprese, la filiera traina la ripartenza: il 41% fuori crisi nel 2021

Secondo un’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere/InfoCamere l’effetto filiera fa bene alle imprese. Tra le leve strategiche su cui puntano per stare sul mercato innovazione e export sono

Innovative, internazionali e ottimiste. Sono le imprese che operano all’interno di filiere a prevedere il maggior recupero ai livelli produttivi pre-Covid: il 41% contro il 36% delle altre aziende. La quota sale al 45% per le imprese in filiera che hanno investito nelle tecnologie 4.0 contro il 35% delle altre digitalizzate. Il 62% delle imprese che lavorano insieme ha fatto investimenti per innovare (contro il 38% delle altre) e il 22% esporta, con punte che arrivano al 30% nelle filiere 4.0 (contro il 24% delle altre digitalizzate). È quanto emerso da un’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere/InfoCamere sulle 17 filiere individuate dal Ministero dello sviluppo economico.

Un universo che conta oltre 3,8 milioni di imprese attive (il 75% del sistema imprenditoriale italiano), occupa più di 12 milioni addetti (71,4% del totale economia extra-agricola) e genera 2.500 miliardi di euro di fatturato (78,9% del totale industria e servizi). La regione con il maggior numero di imprese operanti in filiera è la Lombardia, con oltre 580mila imprese attive (15% del totale nazionale). A seguire Campania (9,4%) e Lazio (9,2%). Tuttavia, se si guarda all’incidenza delle filiere sul tessuto produttivo di ciascuna regione la classifica cambia. A conquistare le prime posizioni sono: Bolzano (83,8%), Basilicata (81,1%) e Molise (80,8%).

Quasi il 60% delle imprese coinvolte nel sistema delle filiere sono attive nelle costruzioni e agrobusiness: rispettivamente il 29,1% e il 28,8%. Ma il loro peso percentuale scende intorno al 30% se si considerano i dati occupazionali (costruzioni: 18,8%; agrobusiness: 12,6%) e di fatturato (agrobusiness: 17,4%; costruzioni: 11,8%). Ampliando l’analisi alle altre attività si distinguono per numero di addetti: la sanità 9,8%, il turismo-beni culturali 8,7% e sistema moda 8,3%. Mentre per fatturato spiccano le filiere dell’energia 11,2%, dei mezzi di trasporto 9,8% e, infine, del sistema moda 7,0%.

Secondo i risultati, le imprese che operano all’interno delle filiere presentano una maggiore propensione all’innovazione, il 62% contro il 38%. E per competere puntano soprattutto sull’innovazione di prodotto (il 46% contro il 25%) e di processo (il 39% contro il 24%). Anche tra le imprese che adottano tecnologie 4.0 pesa l’effetto filiera: il 74% delle imprese che collaborano tra loro ha investito in almeno una forma di innovazione (tra quelle di prodotto, processo, organizzativa, marketing) contro il 67% di quelle non filiera.

Inoltre, i benefici dell’effetto filiera si fanno sentire anche sulla maggiore apertura ai mercati internazionali, in particolare per quelle imprese che adottano le tecnologie abilitanti. Il 30% del fatturato delle filiere 4.0 è alimentato dalle vendite estere, contro il 24% di quello delle altre imprese digitalizzate non in filiera. Non solo, le prime esportano anche mediamente in più mercati rispetto alle seconde (24 contro 19). Non a caso nel PNRR si riserva attenzione al tema delle filiere leggendolo sotto la lente dell’internazionalizzazione proprio sotto l’asse strategico della Transizione digitale.

“Più di 3 imprese su 4 del nostro paese operano all’interno di filiere, alcune più corte, di territorio, altre più internazionali; tante si sono modificate per gli effetti della crisi pandemica – ha commentato Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere -. In molte il rapporto tra le imprese non si esaurisce nel contratto di fornitura ma, come mostrano diverse analisi di Unioncamere, si arricchisce con fattori qualitativi, servizi, supporti finanziari, percorsi di certificazione, spesso indotti dalle aziende capo-filiere, normalmente medie o grandi. Questi fattori e supporti diventano molto importanti in questi anni in cui centinaia di migliaia di piccole aziende, il cuore della nostra economia, dovranno affrontare il ripido percorso della doppia transizione, digitale e ambientale. Sono perciò necessarie scelte pubbliche che aiutino l’irrobustimento delle filiere, dei legami forti che si istaurano al loro interno e le aggregazioni tra imprese, per salvaguardare la competitività del nostro sistema”.