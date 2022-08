Imprese e digitale: Unioncamere e Google hanno formato gratis 43mila persone in due anni

Sono i risultati del progetto “Eccellenze in digitale”, che aiuta le imprese a far crescere le competenze digitali dei lavoratori – Da Google un finanziamento da un milione

Tra il 2020 e il 2022 il progetto “Eccellenze in digitale”, finanziato da Google.org e realizzato da Unioncamere, ha consentito di formare gratuitamente oltre 43mila persone tra imprenditori e loro collaboratori e di portare a termine mille seminari su tutto il territorio nazionale, organizzati dagli oltre 250 “digitalizzatori” dei Punti impresa digitale, che a loro volta sono stati preparati a svolgere questo ruolo con 60 ore di formazione.

L’obiettivo del progetto è proprio questo: aiutare le imprese italiane a far crescere le competenze digitali dei propri lavoratori. L’ultima edizione di Eccellenze in digitale ha beneficiato di un finanziamento di un milione di euro di Google.org ed è stata curata dai Punti impresa digitale delle Camere di commercio.

L’iniziativa, avviata nel 2014, è parte dell’attività che Unioncamere e le Camere di commercio stanno conducendo per la formazione digitale delle imprese e dei lavoratori, insieme e in coordinamento con le attività dei Punti impresa digitale (Pid), diffusi in tutti le Camere di commercio e parte del network istituzionale di Industria 4.0. Ai giovani, poi, è dedicato il progetto Crescere in digitale, finanziato con le risorse gestite da Anpal e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del Pon Iog – Garanzia Giovani.

“I numeri dell’edizione 2020-2022 di Eccellenze in digitale – commenta Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere – confermano la bontà di questa iniziativa, che ha il pregio di unire alle competenze di Google sul fronte del digitale, la capacità organizzativa e formativa del sistema camerale e la sua capillare presenza sui territori. È un connubio vincente che va avanti ormai da 8 anni e che proseguirà con la nuova programmazione che stiamo mettendo a punto in queste settimane”.

Gianna Francescutti, Program Manager di Google.org, ha aggiunto: “Eccellenze in digitale ha raggiunto l’obiettivo congiunto di Google e Unioncamere di accompagnare gli imprenditori e lavoratori delle piccole e medie imprese italiane nella loro ripresa economica e sostenere parte della trasformazione digitale di cui necessita il Paese”.