Il sabato del vignaiolo: una giornata in tutta Italia per conoscere i vini nel loro territorio

Appuntamento il 14 maggio con le delegazioni FIVI in tutta Italia. Il pubblico sarà accolto nelle aziende vitivinicole con banchi d’assaggio, degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici

Una giornata di condivisione, un invito a conoscere da vicino la vita dei vignaioli, tra campagna e cantina, il territorio in cui vivono e tutto il mondo che li circonda. La giornata del “Sabato del Vignaiolo” ideata e organizzata dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei 1400 soci FIVI si svolgerà Il 14 maggio articolata in 18 appuntamenti da nord a sud in varie località della Penisola.

In particolare, nel Nord la Giornata del Vignaiolo riguarderà Piemonte, Franciacorta, Trentino, Treviso, Colli Berici e Euganei, Friuli Venezia Giulia, Alessandria, Oltrepò Pavese, Modena – Reggio Emilia, Romagna, Piacenza. Nel centro Chianti Classico – San Gimignano, Marche, Lazio, e nel Sud Campania, Calabria, Sicilia Orientale e Puglia.

Tutti gli eventi saranno strutturati a libera interpretazione delle delegazioni FIVI, con lo scopo di creare un’atmosfera di festa e convivialità. Il pubblico sarà accolto direttamente in tante aziende vitivinicole socie FIVI. Verranno proposti banchi d’assaggio, degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici, nel modo più adatto a far conoscere la storia, i territori e i vini dei Vignaioli Indipendenti.

Dal Nord al Sud banchi d’assaggio, degustazioni guidate e approfondimenti sulla viticoltura artigianale

“Abbiamo pensato questo Sabato come una giornata di condivisione, un invito a venire a conoscerci dove lavoriamo ogni giorno, tra campagna e cantina, per incontrare il pubblico locale dei territori in cui viviamo – sottolinea Diletta Nember, vice presidente di FIVI – Per chi non ci conosce ancora, sarà un’occasione per comprendere meglio il nostro lavoro e i valori in cui crediamo; per chi invece ha già avuto modo di entrare nel mondo FIVI, una possibilità di rincontrarsi e approfondire ancora questa realtà. La nostra è un’associazione che ha come valori fondanti la tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso una viticoltura artigianale e di qualità”.

L’invito è quindi quello di scoprire quali sono gli eventi del Sabato del Vignaiolo più vicini a casa propria e di andare a conoscere personalmente le aziende FIVI, i produttori e i loro vini: una viticoltura autentica, che va dalla coltivazione dalla vigna all’imbottigliamento e alla vendita del vino, che nel calice esprime tutto l’amore per la terra.

Nata nel 2008, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti conta oggi 1400 soci per un totale di circa 13.000 ettari di vigneto e ha lo scopo di tutelare il mestiere del Vignaiolo, rappresentandolo di fronte alle istituzioni e promuovendone la specificità. FIVI dialoga con il Ministero dell’Agricoltura e con le Regioni partecipando ai Tavoli di settore, nonché con le istituzioni comunitarie a Bruxelles tramite la CEVI – Confédération Européenne des Vignerons Indépendants, in cui confluiscono le associazioni di tutti i principali Paesi europei produttori di vino. Partecipa alle politiche di sviluppo rurale a scala locale, nazionale ed europea. Propone misure economiche e norme legislative nell’interesse dei Vignaioli Indipendenti e del sistema vitivinicolo italiano. Il programma completo su www.fivi.it