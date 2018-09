Il Louvre, Verdone, Villaggio e il Borsino degli artisti su FIRST Arte

La storia e i capolavori del Louvre, ABìCinema dedicato alla lettera V di videogiochi ma anche Luchino Visconti, Paolo Villaggio, Monica Vitti e Verdone, e il Borsino degli artisti focalizzato su Mimmo Rotella sono i servizi di punta di FIRST ARte di questo week end.

Ricco menù per il weekend su FIRST Arte, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo dell’arte, della cultura e del cinema. E’ arrivata alla lettera V, dunque purtroppo quasi a conclusione, la rubrica del nostro Patrizio Rossano sul mondo della pellicola, ABìCinema: in questo episodio si indaga il rapporto prima conflittuale tra cinema e videogiochi, senza dimenticare le contaminazioni e quanti film abbiano tratto ispirazione dai videogiochi e viceversa, da Matrix, ad Alien a I predatori dell’arca perduta. E con la lettera V non si possono non citare grandi protagonisti come Visconti, Vitti, Verdone, e Paolo Villaggio.

Sul fronte delle mostre, in occasione del completo rinnovo del Museo Ordrupgaard di Copenaghen, i capolavori impressionisti di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet e di molti altri artisti della scena pittorica francese saranno protagonisti di una rassegna internazionale nella città di Padova fino al 27 gennaio 2019.

Marika Lion ci porta invece alla (ri)scoperta del Louvre: “Ho visitato il Louvre un’infinità di volte, forse tutte le volte che sono tornata a Parigi, e non ho ancora finito di conoscerlo. Oggi ci sono ritornata e come la prima volta e mi sento parigina, ma non sono sola, so di vivere le stesse emozioni di tutte le persone che entrano in questa cattedrale di magnificenza. Mentre ad accogliermi è la splendida Vittoria di Samotracia”.

Il Borsino degli artisti è invece questa volta dedicato a Mimmo Rotella, l’inventore della poesia “epistaltica”.