Il Festival del Management torna a Milano il 7 e 8 marzo: focus su IA e imprenditoria femminile

Torna a Milano la seconda edizione dell’evento dedicato alle dinamiche manageriali e alla cultura d’impresa organizzato da Sima. Ecco i dettagli

Il 7 e 8 marzo 2024, Milano si prepara ad accogliere il Festival del Management, organizzato dalla Società Italiana di Management (Sima). Questo evento rappresenta il punto di riferimento per chi vuole approfondire le dinamiche manageriali e la cultura d’impresa, coinvolgendo professionisti, accademici e figure di spicco. L’obiettivo principale è quello di superare il semplice confronto tra addetti ai lavori, aprendo le porte a tutti coloro che desiderano esplorare storie, esempi e testimonianze di progetti di successo.

Festival del Management: i temi della seconda edizione

La seconda edizione del Festival, che prevede un ricco programma, affronterà temi all’avanguardia, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, al management al femminile e alla rigenerazione urbana. Sarà fondamentale discutere delle regole di accesso alle nuove tecnologie, partendo dal regolamento dell’Unione europea che diventerà operativo entro marzo. L’intelligenza artificiale offre nuove opportunità, ma presenta anche rischi significativi. È cruciale per il management esplorare e comprendere entrambi gli aspetti.

La giornata dell’8 marzo sarà dedicata al management al femminile, vista come un’opportunità per lo sviluppo economico-culturale e la crescita del Paese. Saranno le imprenditrici e le leader di primarie aziende a condividere le loro strategie e le opportunità per raggiungere una reale parità di genere.

“Le diseguaglianze economiche e le disparità di genere rappresentano un nodo cruciale per lo sviluppo della libertà femminile e un presupposto fondamentale per la crescita inclusiva del Paese – ha affermato Arabella Mocciaro Li Destri, presidente Sima -. Il Festival del Management intende non solo valorizzare i temi e le storie della cultura d’impresa al femminile ma anche i vantaggi nell’attuazione di politiche a favore della parità di genere per innescare un percorso virtuoso di crescita e di cambiamento nella società”.

Come e dove seguirlo

Durante il Festival, interverranno numerosi protagonisti di spicco, tra cui Francesco Billari (rettore Università Bocconi), Stefano Caselli (dean, Sda Bocconi), Tito Boeri (Università Bocconi, già presidente Inps), Carlo Cottarelli (già commissario straordinario di governo revisione spesa pubblica, già presidente del Consiglio incaricato), e molti altri ancora.

Il Festival del Management è anche un’opportunità per riconoscere e premiare i migliori team di studentesse e studenti che hanno partecipato al contest “Make IT a Case”. Questo contest, organizzato in partnership con Invitalia, ha l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa, specialmente nei settori scientifici e tecnologici.

L’evento sarà accessibile e gratuito per tutti: studenti delle scuole superiori e universitari, operatori economici, dirigenti e dipendenti pubblici, insegnanti e professori universitari, professionisti e appassionati del settore.

Per seguire i lavori del Festival, è possibile accedere allo streaming sul sito dedicato durante entrambe le giornate del 7 e dell’8 marzo 2024.