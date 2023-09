Il dipinto “Le bassin aux nymphéas” di Monet in asta da Christie’s. Si stima che supererà i 65 milioni di dollari

Le bassin aux nymphéas, una delle tele monumentali di Monet dalla sua celebre serie di ninfee sarà il pezzo forte di Christie’s New York delle aste serali del 20° secolo del 9 novembre 2023

Moderno e senza tempo, il dipinto Le bassin aux nymphéas cattura il dinamismo e la bellezza della caducità della natura, esplorando l’atmosfera effimera, le fioriture stagionali, le profondità acquatiche e gli scintillanti riflessi di luce del famoso laghetto delle ninfee di Monet a Giverny.

Le bassin aux nymphéas risale al 1917-1919, un periodo importantissimo di sperimentazione nella pratica di Monet durante il quale ottenne una nuova visione pittorica dello stagno delle ninfee, stimolata dal suo desiderio di creare immagini del motivo in formato murale piuttosto che immagini più piccole. paesaggi acquatici che aveva creato in precedenza. Queste rappresentazioni grandiose e monumentali erano piene di lampi di colore gestuali e vigorosi che si uniscono per formare il paesaggio acquatico, la vivacità e la qualità gestuale della pennellata che rivelano l’impressionante energia che si nasconde dietro i dipinti dell’artista, anche in questa fase avanzata della sua carriera. Queste composizioni rivoluzionarie furono inizialmente accolte con reazioni contrastanti da parte dei contemporanei di Monet, ma in seguito trovarono il favore di una generazione più giovane di artisti e collezionisti negli ultimi decenni del XX secolo, in particolare tra i pittori del fiorente movimento dell’Espressionismo astratto. I dipinti delle ninfee di Monet sono oggi tra i capolavori impressionisti più ambiti e celebrati della sua opera, con esempi conservati nelle collezioni private e istituzionali più stimate di tutto il mondo.

Questo superbo esemplare è conservato nella stessa collezione di famiglia da oltre cinquant’anni

Si stima che il ricavato supererà i 65 milioni di dollari. Le bassin aux nymphéas, che non è mai stato esposto né offerto all’asta, è tuttavia la cosa più rara: un capolavoro riscoperto. Densamente lavorato, conservato in modo impeccabile e nascosto nella stessa collezione privata dal 1972, Le bassin aux nymphéas rimane sorprendente oggi come lo era 100 anni fa.

Le bassin aux nymphéas è un esempio chiave di questa famosa serie di opere dedicate alle ninfee, che misura più di due metri di larghezza. Una Ninfea di Monet di queste dimensioni e qualità non veniva mai messa all’asta da quando una tela nella storica vendita della Collezione di Peggy e David Rockefeller del maggio 2018 raggiunse un prezzo di 84,7 milioni di dollari.