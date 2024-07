Il Bitcoin e la sua resilienza: come supera crisi e scandali. Domani la Guida alla finanza lo spiegherà su FIRSTonline

Sabato 27 luglio su FIRSTonline la nuova puntata della Guida alla finanza realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. In questa edizione, Riccardo De Bonis esplora la resilienza di Bitcoin, evidenziando come, nonostante scandali e difficoltà, il suo valore continui a crescere e a prosperare

Nel panorama finanziario contemporaneo, il Bitcoin si distingue per la sua resilienza e capacità di resistere a difficoltà e controversie. Recentemente, l’Economist ha paragonato questa tenacia a quella degli scarafaggi: persistente e difficile da estirpare. Nonostante scandali e problemi legali, il valore del Bitcoin ha continuato a crescere, superando i 60.000 dollari nel 2024 dopo un periodo di grande volatilità. Riccardo De Bonis, Capo del Servizio Educazione Finanziaria presso il Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d’Italia, approfondirà il tema su FIRSTonline nella nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue.

Biografia di Riccardo De Bonis

Riccardo De Bonis è un economista italiano, laureato in Economia e Commercio presso l’Università Sapienza di Roma nel 1983 e con un Master in Economics dall’Università di Cambridge nel 1987. Dal 1992 lavora presso la Banca d’Italia, ricoprendo diversi ruoli importanti, tra cui Capo della Divisione Statistiche monetarie e finanziarie dal 2000 al 2010 e vice Capo del Servizio Analisi statistiche dal 2015. Ha trascorso un anno sabbatico all’Università di Harvard nel 1994-1995.

De Bonis ha contribuito significativamente all’armonizzazione delle statistiche monetarie e bancarie nell’area euro e ha svolto attività di ricerca sulle banche, la ricchezza e i debiti delle famiglie, e la storia finanziaria italiana. Ha rappresentato la Banca d’Italia in varie organizzazioni internazionali e ha insegnato in diverse università italiane. Tra le sue pubblicazioni principali ci sono “Moneta. Dai buoi di Omero ai Bitcoin” (2019) e “The Financial Systems of Industrial Countries” (2012). Dal 2020 è Capo del Servizio Educazione finanziaria presso la Banca d’Italia e membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Economia.