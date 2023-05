Idrogeno: sostegno politico di Italia, Germania e Austria al corridoio SoutH2

Il Corridoio SoutH2 è un corridoio di gasdotti dedicato all’idrogeno lungo 3.300 km che collegherebbe il Nord Africa all’Italia, l’Austria e la Germania. Il progetto si basa sul riutilizzo di infrastrutture del gas midstream per il trasporto di idrogeno. Quattro gli operatori di trasmissione energetica tra cui Snam

I Ministeri dell’Energia di Germania, Austria e Italia hanno firmato una lettera congiunta di sostegno politico allo sviluppo del Corridoio SoutH2, “corridoio meridionale dell’idrogeno”, nell’Unione Europea e dei rispettivi progetti infrastrutturali per ottenere lo status di Progetto di Interesse Comune (PCI). Un sostegno accolto con favore da Snam Italia, Trans Austria Gasleitung (TAG) e Gas Connect Austria (GCA) in Austria e Bayernets in Germania.

Cos’è il Corridoio SoutH2

Il Corridoio SoutH2 è un corridoio di gasdotti dedicato all’idrogeno lungo 3.300 km. Il corridoio collegherebbe il Nord Africa, l’Italia, l’Austria e la Germania, permettendo all’idrogeno rinnovabile prodotto nell’area del Mediterraneo meridionale di raggiungere i principali cluster europei di domanda. Il progetto è guidato da quattro TSO europei: Snam, TAG, GCA e Bayernets. Con una capacità di oltre 4 milioni di tonnellate annue (4 Mtpa), il corridoio SoutH2 sarebbe in grado di fornire il 40% dell’obiettivo di importazione REPowerEU.

Lo sviluppo di SoutH2, che fa parte della spina dorsale europea dell’idrogeno, garantirebbe la sicurezza dell’approvvigionamento ed è cruciale per lo sviluppo di una spina dorsale dell’idrogeno interconnessa e diversificata.

Il progetto SoutH2

Il progetto si basa sul riutilizzo di infrastrutture del gas midstream per il trasporto di idrogeno con la costruzione di nuove infrastrutture dove necessario. La percentuale di condutture riproposte è superiore al 70% consentendo un trasporto conveniente. Inoltre, l’accesso a luoghi favorevoli nell’Africa settentrionale per la produzione di idrogeno rinnovabile (da eolico e da solare) costituirà un beneficio per i settori industriali “hard-to-abate”, quelli a più consumo di energia dove è più difficile abbattere le emissioni di gas serra. Secondo le previsione il SoutH2 Corridor sarà pienamente operativo entro il 2030.

Il Corridoio SoutH2, è composto dai seguenti progetti di Interesse Comune individuali candidati:

“Italian H2 Backbone” promosso da Snam Rete Gas

“H2 Readiness of the TAG pipeline system” promosso da Trans Austria Gasleitung GmbH

“H2 Backbone WAG + Penta-West” promosso da Gas Connect Austria GmbH

“HyPipe Bavaria – The Hydrogen Hub” promosso da bayernets GmbH

Ogni TSO ha presentato singolarmente le candidature ai Progetti di Interesse Comune (PCI) in base alla regolamentazione TEN-E della Commissione UE nel dicembre 2022.