Idrogeno, Snam e Tenova: accordo per l’industria metallurgica

Le due società lavoreranno insieme nei prossimi tre anni per progettare soluzioni integrate basate sull’utilizzo dell’idrogeno verde al fine di promuovere la decarbonizzazione del settore metallurgico

Promuovere la decarbonizzazione del settore metallurgico in Italia e all’estero attraverso l’utilizzo dell’idrogeno verde. Con questo obiettivo nasce la nuova collaborazione tra Snam e Tenova, società del Gruppo Techint specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni sostenibili per l’industria metallurgica. In particolare, le due società si sono impegnate a condurre studi e analisi di mercato congiunti per realizzare apposite infrastrutture e sistemi di produzione dei metalli attraverso l’utilizzo di idrogeno verde.

L’obiettivo è sviluppare soluzioni integrate pronte all’uso e testate in impianti industriali per consentire una sostanziale riduzione delle emissioni di CO2 e NOx nel processo produttivo, dalla fusione alla trasformazione dei semilavorati metallici.

La collaborazione tra Tenova e Snam si svilupperà sia attraverso test specifici presso il laboratorio in fase di realizzazione nel quartier generale varese di Tenova a Castellanza, sia attraverso installazioni e test di produzione direttamente in siti industriali.

Dal canto suo, il gruppo guidato da Marco Alverà metterà a disposizione le proprie competenze nelle tecnologie e nel trasporto dell’idrogeno, mentre Tenova contribuirà con i suoi sistemi di combustione di riscaldo e il trattamento termico e i forni fusori ad arco elettrico.

I sistemi di combustione di Tenova – si legge in una nota del gruppo – permettono di ridurre le emissioni di anidride carbonica in modo progressivo e flessibile. Questi sistemi, una volta installati, possono funzionare con una miscela di idrogeno e gas naturale in percentuali variabili, fino a utilizzare idrogeno al 100%, mantenendo le emissioni al di sotto dei limiti più restrittivi. Inoltre, possono essere integrati con tecnologie 4.0 avanzate, offrendo vantaggi in termini di gestione e manutenzione.