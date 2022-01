Idrogeno, Landi Renzo rileva Idro Meccanica per 6,4 milioni

La società emiliana ha rilevato il 90% della società specializzata nei compressori a tecnologia meccanico-idraulica per il biometano e l’idrogeno – Il restante 10% sarà trasferito una volta ottenute le autorizzazioni alla vendita da parte di un socio

Landi Renzo entra nel capitale Idro Meccanica Srl. Attraverso la sua controllata Safe Spa – società del Gruppo Safe&Cec – la società emiliana ha acquisito il 90% del produttore di tecnologie e sistemi innovativi per la compressione di idrogeno, biometano e gas naturale. Il restante 10% del capitale sociale sarà trasferito a Safe una volta ottenute le necessarie autorizzazioni alla vendita da parte di un socio. Il prezzo per il rilevamento dell’intero capitale sociale è pari a 6,4 milioni di euro.

Per finanziare l’operazione, Safe ha emesso in data 30 dicembre 2021 un prestito obbligazionario senior non convertibile, per un ammontare nominale complessivo di 7 milioni di euro a tasso fisso e con scadenza al 31 agosto 2027, interamente sottoscritto dal fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato Pmi Italia II gestito da Finint Investments Sgr.

L’obiettivo dell’acquisizione è consolidare la presenza nel settore per sfruttare il trend dell’alimentazione alternativa. Un segmento che, a detta dell’amministratore delegato Cristiano Musi, “è previsto in forte crescita nei prossimi anni”.

Questa operazione si aggiunge all’acquisizione della bolognese Metatron. Anche in questo caso, Landi Renzo ha prima rilevato il 49% dell’azienda di Castel Maggiore specializzata in componenti per la mobilità Mid&Heavy Duty, poi il restante 51% del capitale a novembre. Per un totale di 26,7 milioni di euro.