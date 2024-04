IA per il Made in Italy: Google aiuta le Pmi a cogliere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale

Google lancia “IA per il Made in Italy”, un progetto per aiutare le Pmi italiane a integrare la nuova tecnologia nelle loro attività. Visione strategia, consulenze personalizzate e corsi di formazione gratuiti per sfruttare tutte le opportunità offerte dall’IA. Fino ad 1 milione di euro per supportare i lavoratori impattati dalla nuova tecnologia

Nell’ultimo anno l’esplosione dell’Intelligenza Artificiale sta comportando notevoli cambiamenti in tutti i settori della vita. L’IA sta rapidamente emergendo come un catalizzatore di trasformazione economica, e le imprese italiane, in particolare le Pmi, cercano di cogliere appieno le opportunità che essa offre. Per guidare questo processo, Google ha lanciato “IA per il Made in Italy“, un progetto progettato per aiutare le aziende a integrare efficacemente l’IA nelle loro operazioni.

“IA per il Made in Italy” di Google offre risorse, consulenze personalizzate e corsi di formazione gratuiti, sia online che sul territorio, per aiutare le aziende italiane a integrare efficacemente l’Intelligenza Artificiale nelle proprie attività. Con un focus specifico sui settori chiave del Made in Italy – metalmeccanico, abbigliamento, arredamento e agroalimentare – il progetto mira a guidare le imprese verso il pieno sfruttamento delle opportunità offerte dall’IA.

Ma l’azienda di Mountain View non si è limitata solo a questo nuova iniziativa. Come parte dell’AI Opportunity Initiative for Europe, annunciata lo scorso febbraio, Google.org AI Opportunity Fund: Europe collaborerà con il Center for Public Impact per sostenere i lavoratori europei che sono maggiormente influenzati dalle trasformazioni del lavoro dovute all’IA. Per l’Italia, sono disponibili fino a 1 milione di euro.

Il progetto “IA per il Made in Italy”

Il progetto “IA per il Made in Italy” si basa su tre pilastri fondamentali:

Visione strategica con AI Smart Report:

Il progetto inizia con un’analisi della maturità digitale delle aziende tramite AI Smart Report, uno strumento gratuito sviluppato in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano. Questo strumento analizza 177 tecnologie IA su vari settori del Made in Italy per individuare quelle più utili per ciascuna azienda. Grazie a soluzioni IA, le aziende possono migliorare l’efficienza e ridurre i costi fino al 10% in settori come il costo delle materie prime e i consumi energetici.

Consulenze personalizzate:

Le imprese hanno la possibilità di prenotare consulenze su misura con esperti che le guideranno nell’individuare le aree di potenziale della propria attività e comprendere come l’IA possa fare la differenza. Queste consulenze sono disponibili sia online che di persona negli Spazi Interattivi di Google.

Corsi di formazione online e sul territorio:

Google offre una vasta gamma di corsi di formazione sull’IA per preparare le persone a cogliere le opportunità offerte da questa tecnologia. Dai fondamenti del Machine Learning all’utilizzo pratico dell’IA generativa, i corsi sono adatti a diversi livelli di conoscenza e sono ideali sia per gli imprenditori che per gli studenti.

Incontri sul territorio

Il progetto “IA per il Made in Italy” includerà eventi sul territorio attraverso gli Spazi Interattivi di Google temporanei, oltre a essere accessibile sul sito dedicato. Il primo evento si terrà a Bergamo dal 17 al 19 aprile, in collaborazione con Anima Confindustria, e sarà dedicato al settore metalmeccanico. Saranno organizzati successivamente eventi dedicati agli altri tre settori chiave del Made in Italy – abbigliamento, arredamento e agroalimentare. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito web.

1 milione di euro a sostegno dei lavoratori impattati dall’IA

Riconoscendo l’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale sull’intera economia e società italiana, Google si sta impegnando a rendere questa opportunità disponibile a tutti. Google.org ha stanziato 1 milione di euro per l’AI Opportunity Initiative for Europe, che sosterrà i lavoratori italiani attraverso formazione personalizzata sull’IA. Le organizzazioni non profit e le imprese sociali possono presentare domanda per ottenere sostegno nel fornire competenze nell’uso dell’IA ai lavoratori. I candidati selezionati riceveranno formazione personalizzata e supporto economico. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web dedicato.

C’è anche il programma “crescerAI“, bando di Fondo per la Repubblica Digitale, sostenuto da oltre 2 milioni di euro di finanziamento dai Google.org e parte dell’AI Social Innovation Fund. Il suo obiettivo è sostenere lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per le PMI italiane del Made in Italy. Attualmente, il programma ha ricevuto 90 progetti che sono in fase di valutazione.

Peretti (Google): “Cogliere opportunità dalla tecnologia”

“L’IA rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane, in modo particolare per le PMI che storicamente nel nostro paese soffrono di un gap di produttività. Per poter indirizzare questa opportunità, servono in primis una visione strategica su come applicare l’IA al proprio business, e poi le competenze necessarie per implementarla. E proprio per rispondere a questi due bisogni abbiamo realizzato il progetto ‘IA per il Made in Italy’”, ha commentato Melissa Ferretti Peretti, Country Manager e Vice President di Google in Italia.