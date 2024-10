High Yield Italia, domanda forte e condizioni favorevoli: ecco il mix perfetto che ha spinto il settore. Rapporto Fitch

L’agenzia di rating ha evidenziato la forte ondata di rifinanziamenti e di nuove operazioni in Italia negli ultimi 12-18 mesi, anche grazie alla qualità creditizia stabile per gli emittenti italiani

Una serie di condizioni favorevoli del mercato dei capitali in Europa ha portato a una forte ondata di rifinanziamenti e nuove operazioni da parte di emittenti italiane di high-yield e leveraged, sostenuti per altro da una forte domanda.

Lo si legge all’interno del rapporto annuale di Fitch Ratings sulle tendenze del mercato e del credito fondamentale nei mercati italiani delle obbligazioni ad alto rendimento e dei finanziamenti a leva. Nel rapporto vengono presentate le tendenze dei rendimenti, delle emissioni, della composizione settoriale e delle metriche fondamentali del credito per gli emittenti e gli strumenti italiani, sulla base dei dati del primo semestre del 2024.

Le condizioni di mercato favorevoli dal 2023 hanno portato a una forte domanda da parte degli investitori obbligazionari per debito speculative-grade, supportata da significativi afflussi di capitale in fondi high-yield e formazione di Clo (Collateralised loan obligation, ndr), dice il rapporto di Fitch. “Questo fattore, combinato con una qualità creditizia stabile per gli emittenti italiani, ha portato a una forte ondata di rifinanziamenti e ad alcune nuove operazioni nel paese negli ultimi 12-18 mesi”.

I campioni nazionali con rating “BB” hanno rifinanziato le prossime scadenze scaglionate, mentre i nomi Lbo (Leveraged buyout, ndr) di categoria “B” hanno rifinanziato le loro strutture di capitale, assicurandosi condizioni migliori per finanziare l’espansione.

“Guardiamo con interesse alle emissioni obbligazionarie high yield italiane. L’Italia da tempo il principale emittente di titoli high yield e gli emittenti italiani sono spesso aziende che rappresentano eccellenze nei loro settori di riferimento” ha detto al Sole 24 Ore Alberto Gesualdi è responsabile delle strategie dei fondi di credito liquidi in Ver Capita. In aggiunta, a parità di qualità dell’emittente offrono rendimenti più interessanti rispetto a quelli di paesi come Francia e Germania”.

Gli investitori, continua Fitch, hanno anche mostrato un approccio costruttivo verso le ricapitalizzazioni dei dividendi, le emissioni di debito subordinato e gli accordi epocali trasformativi. In particolare Telecom Italia ha ceduto la sua rete di linea fissa a Optics Bidco attraverso un complesso esercizio di gestione delle passività. Ciò ha contribuito a eliminare i premi di rendimento italiani visti in passato, si legge nel rapporto.