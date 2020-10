Hera, Alexa: nuove funzioni per il Rifiutologo

Prosegue l’impegno del Gruppo Hera nel sensibilizzare i cittadini per uno smaltimento corretto dei rifiuti – Con oltre 520mila download il Rifiutologo si aggiorna con nuove funzioni più specifiche

Una corretta raccolta differenziata può non solo valorizzare i nostri rifiuti, ma anche trasformarli in risorse preziose. In quest’ottica si pone l’impegno del Gruppo Hera, attraverso il Rifiutologo, l’app della raccolta differenziata lanciata a maggio e giunta oggi alla seconda versione. La Skill Alexa ora può dirci anche in quale contenere gettare ogni singolo rifiuto o indicarci la stazione ecologica più vicina. Attualmente, l’app ha superato i 520mila download.

In aggiunta alla funzionalità già disponibile da alcuni mesi relativa all’informazione sul calendario del porta a porta, adesso la Skill Alexa “il Rifiutologo” spiega anche come fare la raccolta differenziata.

In particolare, l’assistente vocale può indicarci in quale contenitore deve essere buttato uno specifico rifiuto, andando a colmare uno degli interrogativi posti ad Hera negli ultimi anni.

Inoltre, Alexa adesso è in grado di suggerire agli utenti le modalità di accesso e gli orari di apertura di ogni singolo centro di raccolta. Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle stazioni ecologiche è importante perché esse rappresentano un servizio fondamentale, che integra quelli di raccolta stradale o domiciliare. In questi luoghi si possono portare i rifiuti per la quale non è prevista la raccolta ordinaria (come solventi, vernici pneumatici…) e che non devono assolutamente essere abbandonati.

Un servizio gratuito a cui si aggiunge la possibilità per i cittadini, che usufruiranno di queste strutture (a seconda dello specifico regolamento comunale), di sconti o benefici economici.

E per i rifiuti ingombranti? Invece di lasciare un divano o un letto sul ciglio della strada, basta telefonare al servizio clienti Hera per prenotare un ritiro gratuito, davanti al proprio domicilio. Oppure, Alexa ci ricorda che in caso di oggetti in buono stato si può sempre ricorrere all’iniziativa Cambia il Finale.

Ultima novità, è la possibilità di chiedere ad Alexa di ricordarci attraverso la nuova funzione di “notifiche” (e grazie alla geolocalizzazione), anche quando è il momento giusto per mettere i nostri rifiuti in strada, pronti per essere ritirati dagli operatori del Gruppo Hera.