Hera aderisce a progetto Onu sull’acqua

Hera, secondo operatore nazionale del settore idrico, aderisce al Ceo Water Mandate, l’iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite promossa per rilanciare l’impegno delle aziende nella gestione sostenibile della risorsa idrica. La multiutility bolognese è la seconda realtà italiana ad aderirvi dopo Enel, aggiungendosi così a oltre 100 aziende distribuite su scala globale, fra cui Veolia, Suez, Engie ed E.On.

Il Ceo Water Mandate prevede un approccio al servizio idrico articolato in sei aree tematiche, nel quale il Gruppo si riconosce fino in fondo. Si va dalle misure relative all’utilizzo diretto dell’acqua da parte dell’azienda a quelle dedicate alla catena di fornitura, passando per un’area tematica centrata sulle azioni collettive tesa a incentivare collaborazioni con soggetti terzi volte al consolidamento delle buone pratiche. Un focus ulteriore è riservato alle politiche pubbliche, per la promozione della gestione sostenibile dell’acqua nei dibattiti pubblici, lo sviluppo delle conoscenze sull’argomento e le attività collegate alle associazioni di settore.

Il Ceo Water Mandate, inoltre, riconosce un valore importante al coinvolgimento della comunità, invitando le aziende ad operare in questo senso attraverso lo sviluppo delle infrastrutture idriche e iniziative di educazione ambientale. Attenzione specifica, infine, è dedicata al tema della trasparenza, per orientare le aziende alla rendicontazione puntuale dei propri progressi nel raggiungimento di obiettivi essenziali come quelli legati all’acqua.

“Le sfide che riguardano l’acqua non possono che avere scala globale – afferma Stefano Venier, amministratore delegato del gruppo Hera – ed è per questo che Hera intende continuare a configurare il proprio impegno nel quadro tracciato dalle Nazioni Unite. In questo senso il Ceo Water Mandate rappresenta un valido strumento di attivazione attraverso il quale aziende di tutto il mondo possono riconoscersi e fare squadra per il futuro del Pianeta. D’altronde le aree tematiche indicate dal mandato costituiscono ambiti d’azione che Hera presidia da tempo, dimostrando di saper anticipare molti degli indirizzi a cui la comunità internazionale si è opportunamente orientata”.