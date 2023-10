Hamas: l’obiettivo vero dell’attacco a sorpresa è far saltare l’accordo tra Israele e Arabia Saudita

E’ il generale Mohamed Deif, che Israele ha tentato senza successo di assassinare 5 volte, che guida l’assalto con cui Hamas cerca di far saltare l’accordo in fieri tra Israele e l’Arabia Saudita di

Far saltare l’accordo in fieri tra Israele e Arabia Saudita su cui aveva scommesso anche l’America di Joe Biden. Secondo i più accreditati osservatori internazionali è questo il vero obiettivo dell’attacco a sorpresa di Hamas a Israele. Un attacco condotto cinquant’anni dopo il Kippur con mezzi rudimentali (deltaplani, gommoni. jeep) ma che ha puntato proprio sull’effetto sorpresa e che beffato il Mossad, il potentissimo servizio segreto israeliano, e sfruttato abilmente i dissidi tra il premier Netanyahu e i militari di Israele. Dietro l’offensiva di Hamas c’è l’Iran che vede come il fumo negli occhi un accordo tra Israele e l’Arabia Saudita e che già qualche giorno fa aveva mandato segnali in tal senso al fronte arabo contando su alleati che vanno dalla Striscia di Gaza al Libano e dalla Siria allo Yemen. Ora la guerra tra Israele e Hamas diventerà cruenta e per ora le armi prenderanno il posto di qualunque negoziato nonostante le sforzo di tutte le grandi potenze di spegnere il fuoco sul nascere. Ma, come spiega stamattina su “la Repubblica” Aaron David Miller, il negoziatore degli accordi di Oslo, “la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita è finita, almeno per ora” di Mohammed bin Salman (nella foto) soprattutto se la guerra sarà complicata dalla spinosa questione degli ostaggi israeliani che Hamas ha fatto nel suo attacco a sorpresa.

Ma chi ha comanda Hamas nella sua impressionante Operazione Tempesta al-Aqsa che ha sorpreso gli israeliani? E’ lo sfuggente generale Mohamed Deif, 58 anni, grande esperto di balistica che Israele ha provato 5 volte ad assassinare ma senza successo e che è il più estremista degli irriducibili. Nel suo libro su Hamas, come ricorda “la Repubblica” Deif sentenzia: “Israele sparirà”. Ora “l’obiettivo di Hamas è arrivare al potere a Ramallah in attesa di Hezbollah per stringere Israele a tenaglia”. Giorni di fuoco ci attendono.