Guida alla finanza, domani su FIRSTonline la nuova puntata tutta dedicata ai fondi ESG: che cosa sono e dove si trovano

Che cosa sono esattamente i fondi ESG e dove si trovano se un investitore volesse investire su di loro? Lo spiegherà domani, sabato 9 marzo, su FIRSTonline il professor Roberto Bianchini, che insegna alla Bocconi e al Politecnico di Milano, nella dodicesima puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e come sempre diffusa in 16 lingue

“Nel corso dell’ultimo decennio – scrive Bianchini – si è assistito ad una forte crescita di prodotti finanziari che accostano ad obiettivi di rendimento finanziario obiettivi di sostenibilità nello sviluppo economico. In particolare i fondi ESG hanno l’obiettivo di integrare i fattori ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) nel processo decisionale di investimento e nella gestione del rischio”. Domani su FIRSTonline si potrà leggere con precisione come funzionano e dove trovarli.