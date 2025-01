Guida alla finanza: l’educazione finanziaria alla portata di tutti. Giovedì 16 la presentazione a Roma di FIRSTonline e REF RICERCHE

Giovedì alle h.17 presso la Dante Alighieri di Roma (Piazza di Firenze 27) FIRSTonline e REF RICERCHE con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors presentano Guida alla finanza – L’educazione finanziaria alla portata di tutti. Il programma dell’evento

La “Guida alla finanza: l’educazione finanziaria alla portata di tutti”, ideata da FIRSTonline e realizzata da REF RICERCHE con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors sarà presentata giovedì 16 gennaio 2025 a Roma nella sede della Società Dante Alighieri (h.17, Piazza di Firenze 27). La Guida alla finanza è il frutto di un lungo lavoro, a cui hanno contribuito autorevoli economisti e specialisti di finanza, che è stato ospitato tra il 2023 e il 2024 sulla homepage di FIRSTonline e tradotto in 16 lingue. Dalla Borsa al mercato obbligazionario, dai tassi di interesse alle valute, dai fondi comuni agli Etf, dagli hedge fund alla cryptovalute e al ruolo dell’Intelligenza artificiale, tutti i principali temi di finanza sono stati affrontati e approfonditi in maniera tecnicamente ineccepibile ma tale da essere comprensibile anche a chi non ha una conoscenza specifica della finanza ma vuole comprenderne tutti i segreti. La Guida alla finanza è diventata recentemente un ebook delle edizioni goWare, scaricabile gratis nelle principali librerie online, e un libro cartaceo che si può acquistare su Amazon con il Print on demand.

Ecco il programma della presentazione: