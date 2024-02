Guida alla finanza: domani su FIRSTonline la nuova puntata dedicata agli Etf, i fondi a gestione passiva

La nuova puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors, sarà pubblicata sabato 24 febbraio su FIRSTonline. Svelerà tutti i segreti, i pregi e i difetti degli ETF, i fondi a gestione passiva, con un intervento del professor Demis Todeschini.

Sabato 24 febbraio su FIRSTonline nuova puntata della Guida alla Finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors. Sarà dedicata agli Etf, i fondi a gestione passiva che replicano, appunto passivamente, un mercato, e che hanno incontrato un crescente successo tra i risparmiatori perché sono liquidi, trasparenti e meno costosi dei fondi comuni. Il professor Demis Todeschini, operatore finanziario di grande esperienza e professore di Intermediari finanziari all’Università di Bergamo, spiegherà tutti i segreti degli Etf: come funzionano, a chi convengono, quali sono i loro pregi e i loro difetti. Come al solito, la puntata di Guida alla finanza verrà diffusa in 16 lingue grazie a una piattaforma di Intelligenza artificiale di cui FIRSTonline si avvale da tempo.