Gruppo Fs: nel 2023 ricavi in crescita (+8%), investimenti record da 16 miliardi e oltre 12mila nuove assunzioni

Covid e restituzioni di aiuti pubblici relativi agli anni 2003-2014 hanno messo a dura prova l’utile, che al netto delle eccezioni avrebbe fatto un balzo del 578% rispetto al 2022

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato i risultati del bilancio 2023, rivelando una crescita notevole nei ricavi operativi, una spinta agli investimenti e un impegno sempre più forte verso la sostenibilità e l’espansione internazionale. Questi risultati “mostrano una crescita significativa dei principali indicatori economico-finanziari, per effetto delle performance operative, che segnano un’accelerazione dei ricavi in tutti i segmenti di business”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Fs Luigi Ferraris.

I principali risultati di Fs nel 2023

Fs ha registrato ricavi operativi di circa 15 miliardi di euro nel 2023, segnando un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è stato trainato dalla forte performance del polo passeggeri (+11%) e del polo merci (+6%).

L’ebitda è salito del +1%, raggiungendo circa 2,2 miliardi di euro, con una crescita del 14% escludendo gli effetti straordinari, come i ristori Covid-19 del 2022 e le restituzioni degli aiuti di Stato dal 2003 al 2014. Mentre l’ebit è aumentato del +29% a 338 milioni di euro. Tuttavia, l’utile netto di 100 milioni di euro (-51% rispetto al 2022), al netto di partite straordinarie, avrebbe registrato una crescita del 578% rispetto al 2022.

La posizione finanziaria netta è cresciuta fino a circa 11 miliardi di euro (+3,6 miliardi rispetto al 2022), principalmente a causa degli aumentati investimenti.

Prospettive future e impegno per la sostenibilità

Il 2023 è stato un anno record per gli investimenti del gruppo, che ha destinato oltre 16 miliardi di euro in infrastrutture tecniche, un livello mai raggiunto nella sua storia. Questi investimenti sono stati principalmente diretti verso infrastrutture ferroviarie e stradali strategiche per il Paese. Come sottolineato da Ferraris, “Un impegno notevole in termini di capacità e sviluppo per l’ammodernamento infrastrutturale del Paese, a cui contribuiscono anche i fondi assegnati con il Pnrr” con già 8 miliardi di euro impegnati nelle opere previste. Nel corso dell’anno sono state inoltre aggiudicate gare per un valore totale di 24 miliardi di euro, confermando l’ampio impegno nel campo delle infrastrutture strategiche per il Paese.

Espansione internazionale

Il gruppo Fs ha centrato gli obiettivi di crescita sul mercato internazionale, superando i 2 miliardi di euro di fatturato nel 2023, un +80% rispetto al 2020. Questo successo è stato supportato dal lancio dell’alta velocità in Francia e Spagna, oltre che dallo sviluppo della logistica nei mercati dell’Europa centrale integrata con l’Italia. I ricavi da servizi di trasporto hanno raggiunto i 7,9 miliardi di euro, con un incremento di 1,1 miliardi di euro rispetto al 2022, grazie anche al contributo internazionale.

Sostenibilità ambientale e forza lavoro

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, il gruppo ha adottato una strategia chiara riducendo le emissioni specifiche per unità di passeggeri/km trasportati. Si è anche impegnata verso la neutralità climatica, certificando i propri obiettivi di decarbonizzazione attraverso SBTi.

Inoltre, l’azienda ha prestato attenzione alla gestione responsabile delle risorse, con una diminuzione del consumo di acqua e una percentuale elevata di rifiuti inviati a recupero.

Per quanto riguarda la forza lavoro, Fs Italiane ha assunto 12 mila nuove persone, contribuendo a un incremento del personale. Negli ultimi tre anni, sono state oltre 30mila le nuove assunzioni, abbassando l’età media del personale a 41 anni. Numeri chiave sul personale:

• Dipendenti Fs: da 85.361 a 92.446 unità,

• Nuove assunzioni: 13.111, uscite: 6.026,

• Donne assunte: 24% del totale,

• Presenza femminile: 20,7%.