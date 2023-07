GreenIT, Jv fra Eni e Cdp, avvia lo sviluppo di quattro progetti fotovoltaici in Italia

La joint venture tra Plenitude e Cdp Equity, continua a consolidarsi sul mercato attraverso l’implementazione di nuovi impianti con una capacità totale fino a 200 MW. I nuovi parchi saranno realizzati in Puglia, Sicilia e Lazio con tecnologia agrivoltaica

GreenIT, joint venture italiana costituita nel 2021 da Eni (tramite Plenitude) e Cdp Equity, ha firmato un accordo con Hive Energy Limited e SunLeonard Energy Limited per sviluppare quattro progetti fotovoltaici. Questi impianti, che sfrutteranno fonti rinnovabili, avranno una capacità complessiva che potrà raggiungere i 200 MW.

Impianti in Puglia, Lazio e Sicilia

Gli impianti sorgeranno in Puglia, Sicilia e Lazio e saranno realizzati adottando la tecnologia agrivoltaica. Questo approccio prevede l’installazione di strutture sopraelevate che consentono di combinare l’agricoltura e la produzione di energia rinnovabile, creando una sinergia benefica tra le due attività.

GreenIT prevede di ottenere le autorizzazioni necessarie e avviare la fase operativa degli impianti nel periodo indicato nel Piano Industriale 2023-2027, approvato lo scorso aprile. Il piano prevede investimenti totali di 1,7 miliardi di euro, inclusi i capitali già impegnati, al fine di raggiungere una capacità installata di 1.000 MW.

Soddisfare i consumi di circa 150.000 famiglie

Una volta entrati in funzione, si stima che i parchi agrivoltaici saranno in grado di soddisfare i consumi di circa 150.000 famiglie. Questo contribuirà agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030.

La strategia di GreenIT comprende il suo impegno nello sviluppo e nella costruzione di impianti greenfield sia offshore che onshore. Inoltre, si occupa anche della realizzazione di progetti già autorizzati e del repowering degli impianti esistenti che hanno raggiunto la fine della loro vita utile. L’obiettivo è prolungare e potenziare la capacità produttiva di tali impianti al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Cos’è GreenIT

GreenIT è una joint venture costituita nel 2021 con la partecipazione di Plenitude (Eni) al 51% e Cdp Equity al 49%. L’obiettivo principale della JV è sviluppare, realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. La creazione di questa nuova società fa parte di una strategia più ampia per supportare la transizione energetica del Paese, aumentando la produzione di energia rinnovabile. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030.