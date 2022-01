Green Bond: Eurizon premiata agli “Esg Champions” 2022

Eurizon Fund – Absolute Green Bonds si aggiudica il premio nella categoria “Miglior fondo obbligazionario verde” – Nel 2021 ha raggiunto un patrimonio di circa 2,4 miliardi di euro

Eurizon si distingue per l’offerta di fondi Esg. MainStreet Partners, la società di consulenza Esg e analisi di portafoglio con sede a Londra, ha annunciato i vincitori del suo 2022 “Esg Champions”. La società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo ha conquistando il premio “Best Green Bond Fund” per il comparto Eurizon Fund – Absolute Green Bonds.

Si tratta del primo strumento istituito nel 2018 da un asset manager di matrice italiana specializzato sui mercati obbligazionari internazionali, che permette di finanziare progetti legati all’ambiente. Il fondo ha raccolto un grande interesse da parte degli investitori, raggiungendo un patrimonio di circa 2,4 miliardi di euro a fine 2021.

Dopo la prima edizione del premio del 2021, anche quest’anno il riconoscimento è andato a un numero selezionato di fondi che si sono distinti nella loro categoria tra un totale di 4.200 fondi gestiti da oltre 160 asset managers. Considerando anche lo sviluppo e l’ampiezza crescente dell’offerta di fondi Esg, sono state individuate diverse categorie tra azionario, reddito fisso, multi-asset e investimenti tematici insieme al miglior gestore e alla migliore boutique. Gli analisti hanno basato le loro decisioni sui modelli proprietari di MainStreet Partners e hanno selezionato un vincitore per ciascuna delle categorie.

La valutazione di MainStreet Partners si basa su tre pilastri: la società di gestione nel suo complesso e lo specifico team di portfolio managers; la strategia del fondo includendo processo di investimento e la “mission” e infine le singole partecipazioni del portafoglio.

Il rating Esg prevede uno score da 1 (basso) a 5 (alto). Il punteggio finale non si basa solo sulla media dei 3 pilastri, ma ognuno degli 80 indicatori ha un peso specifico e inoltre il modello include elementi “bonus/malus” a seconda della categoria a cui appartiene il fondo che possono aumentare o diminuire il rating complessivo.