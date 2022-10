Governo Meloni, ecco la lista dei ministri. Molte conferme e poche novità last minute

Non ci sono grosse novità nella squadra di Governo scelta dalla Meloni, tranne in un paio di ministeri minori

Un incarico accettato senza riserva e una lista dei ministri già pronta. La nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha perso tempo e, concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha subito diffuso la lista dei ministri del nuovo Governo.

Ventiquattro in tutto, solo sei le donne. Tante le conferme, tra le quali la nomina di Antonio Tajani e Matteo Salvini a vicepremier, ma anche qualche sorpresa a partire dal ministero dei rapporti con il Parlamento, attribuito al capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Luca Ciriani e non al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, come precedentemente previsto. Sulla Giustizia Giorgia Meloni ha tenuto la barra dritta, non cedendo alle pressanti richieste di Silvio Berlusconi: Il nuovo ministro è l’ex magistrato e neo deputato Carlo Nordio. Al Ministero della Transizione Ecologica invece c’è il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà Alfredo Mantovano.

Ecco la lista completa dei ministri con portafoglio

Ministro degli Esteri: Antonio Tajani (Forza Italia)

Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti (Lega);

Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali: la presidente del Consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro Marina Calderone;

Ministro dell’Interno: il prefetto Matteo Piantedosi

Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili: Matteo Salvini (Lega)

Ministro della Difesa: Guido Crosetto (Fratelli d’Italia)

Ministro della Giustizia: Carlo Nordio (Fratelli d’Italia)

Ministro delle Imprese e del Made in Italy (nuova denominazione data al Mise): Adolfo Urso (Fratelli d’Italia)

Ministro della Transizione Ecologica: Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia)

Ministra dell’Università: Anna Maria Bernini (Forza Italia)

Ministro dell’Istruzione e del Merito: Giuseppe Valditara

Ministro della Salute: il rettore dell’Università di TorVergata Orazio Schillaci

Ministro del Turismo: Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia)

Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia)

Ministro dei Beni Culturali: il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano

Ecco la lista dei ministri senza portafoglio

Ministro della Pubblica Amministrazione: Paolo Zangrillo (Forza Italia)

Ministra delle Riforme: Elisabetta Casellati (Forza Italia)

Ministro degli Affari Regionali: Roberto Calderoli (Lega)

Ministro dei Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani (Fratelli d’Italia)

Ministro della Famiglia e della Natalità: l’ex sottosegretaria Eugenia Maria Roccella

Ministra della Disabilità: Alessandra Locatelli (Lega).

Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili: il manager Andrea Abodi

Ministro delle Politiche del Mare e del Sud: ex presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

Ministro degli Affari Europei delle Politiche di Coesione e del Pnrr: Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia)