Governo Johnson a rischio: altre dimissioni dopo scandalo Pincher, ma BoJo resiste

Dopo quelle del ministro della Sanità e del Cancelliere dello Scacchiere, arrivano altre defezioni nel governo di Johnson, che però vara un rimpasto e prova ad andare avanti

Il governo di Boris Johnson continua a perdere pezzi. Gli ultimi ad abbandonare la nave sono Will Quince, viceministro responsabile del dossier della Famiglia e dell’Infanzia, e Laura Trott, ministrial aide (qualcosa di meno di sottosegretario) ai Trasporti. Sono gli ennesimi contraccolpi del modo in cui Johnson ha gestito lo scandalo Pincher, ultimo di una lunga serie. In precedenza, si erano dimessi il titolare della Sanità, Sajid Javid, e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, numero due di fatto della compagine Tory e responsabile della politica economica.

Lo scandalo Pincher

In sostanza, Johnson è accusato di aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo costretto a dimettersi da deputy chief whip la settimana scorsa per aver palpeggiato in un gentlemen club frequentato da Tory due uomini, fra cui un collega deputato. Il premier era al corrente da anni di questi comportamenti del suo collaboratore, ma in un primo tempo ha provato a negare tutto, come aveva già fatto nel caso del Partygate, le feste a Downing Street durante il lockdown.

Le dimissioni a catena nel governo

Il tentativo del premier di giustificarsi dicendo di aver inizialmente dimenticato d’essere stato messo al corrente oltre due anni fa dei sospetti sulle molestie di Pincher non ha convinto Javid, che si è dimesso dicendo di non poter “più servire in buona coscienza in questo governo”. A stretto giro anche Sunak ha comunicato la sua decisione: “Il popolo si aspetta giustamente che il governo sia condotto in maniera appropriata, competente e seria – si legge nella lettera di dimissioni – Credo che valga la pena battersi per questi standard ed è per questo che mi dimetto”. Poi sono arrivati gli addii di Quince e Trott a rincarare la dose.

Johnson prova a resistere

Nonostante tutto, Johnson sembra deciso a non dimettersi e ad andare avanti. E ha varato subito un minirimpasto: Steve Barclay, capo gabinetto di Downing Street, è stato promosso a nuovo ministro della Sanità, mentre Nadhim Zahawi è il nuovo cancelliere dello Scacchiere. Basterà per andare avanti? Non è chiaro: alcuni commentatori sostengono che il governo Johnson non arriverà alla fine della settimana. In ogni caso, è ormai certo che non sarà l’attuale Premier a guidare i conservatori alle prossime elezioni.