Uk, Johnson sempre più in bilico: i party potrebbero costargli la poltrona

Si allarga lo scandalo sui party organizzati a Downing Street durante i lockdown – Festa con 100 invitati il 20 maggio 2020 – Sondaggi in picchiata per Johnson: Il Governo ha ormai una data di scadenza

Con quale coraggio si mette un intero Paese in lockdown e nel frattempo si organizzano feste su feste a Downing Street, irridendo i sacrifici dei comuni cittadini? È una domanda che i giornali britannici si pongono da settimane, prima con incredulità poi – man mano che il numero dei party organizzati nella sede del Governo si moltiplicava – con sempre più sgomento e rabbia. Lunedì 10 gennaio potrebbe però essere arrivata la goccia che fa (o farà presto) traboccare il vaso per Boris Johnson, alle prese con una crisi reputazionale difficile da gestire.

Il canale tv britannico ITV ha pubblicato una email interna, inviata dal segretario personale del primo ministro, con la quale si invitavano oltre 100 persone a una festa nel giardino di Downing Street organizzata il 20 maggio del 2020. Il testo non lascia spazio ad interpretazioni:





“Ciao a tutti, dopo un periodo incredibilmente impegnativo abbiamo pensato che sarebbe bello approfittare del bel tempo e bere un bicchiere insieme a distanza di sicurezza, stasera, nel giardino della residenza del Primo Ministro. Siete invitati a partire dalle 18, e portate con voi una bottiglia!”

Cosa facevano i cittadini britannici in quel periodo? Nulla, erano tutti confinati in casa perché il Governo guidato da Boris Johnson aveva imposto dure restrizioni allo scopo di contenere i contagi da Covid-19. La possibilità di uscire c’era, ma si poteva incontrare una sola persona per volta, solo all’aperto e a distanza di due metri. Pub, ristoranti e scuole erano chiusi. Facile dunque intuire quale sia stata la reazione dell’opinione pubblica britannica alla notizia di un party affollato organizzato nella casa più famosa del Regno, tanto più se si considera che il mese scorso erano emerse almeno altre cinque feste tenute a Downing Street tra novembre e dicembre del 2020.

Il Primo Ministro è stato tirato in causa in prima persona nello scandalo, ormai ribattezzano “Partygate”, per un “aperitivo” fatto il 15 maggio 2020 insieme alla moglie e ad alcuni collaboratori. In quell’occasione, di cui tutti i giornali del mondo hanno pubblicato la foto, Johnson si è giustificato parlando di “un incontro di lavoro”. Stavolta però sembra difficile che riesca a cavarsela allo stesso modo, anche perché alcune fonti riferiscono che il Premier abbia partecipato al party del 20 maggio insieme alla moglie. E per il momento la notizia non è stata smentita. Sulla questione sta indagando addirittura Scotland Yard, che ha già provveduto a contattare gli uffici del governo per verificare se ci siano state violazioni.

Qualunque sia il responso della polizia di Londra, ciò che è certo che la credibilità del Governo in generale e di Boris Johnson in particolare sta subendo colpi difficili da parare. E lo si vede anche nei sondaggi: da mesi tutte le principali rilevazioni danno in vantaggio il Labour Party di Keir Starmer di almeno sei punti, senza contare la storica sconfitta subita alle suppletive di dicembre, dove i conservatori hanno perso un seggio che detenevano da due secoli.

Nel frattempo, i malumori all’interno del partito conservatore continuano a crescere e c’è chi afferma che la fronda anti-Johnson stia trovando di giorno in giorno nuovi sostenitori. Addirittura si starebbe già pensando al nome del prossimo leader del partito (e dunque del Governo). In pole ci sarebbero il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e soprattutto l’attuale ministra degli Esteri Liz Truss, nominata poche settimane fa responsabile per la Brexit al posto del dimissionario David Frost.

Per Boris Johnson si profilano dunque settimane impegnative. Il Primo Ministro dovrà cercare di recuperare i consensi persi a causa degli scandali (al partygate si aggiungono le polemiche per la ristrutturazione del suo appartamento privato) e del malcontento per la gestione della pandemia di Covid-19. Il suo Governo potrebbe avere una data di scadenza: a maggio si terranno le elezioni amministrative e da questo appuntamento dipenderà la sorte di Johnson. Se i Tories riusciranno a spuntarla, la poltrona di Downing Street potrebbe essere salva. In caso contrario, il suo destino è già segnato. Sempre che nel frattempo non vengano fuori altre feste a porre definitivamente fine alla pazienza dei britannici.