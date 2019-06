Da oggi a domenica va in scena il terzo major dell’anno, che, per la terza volta nella storia, si gioca vicino a San Francisco, sul Pebble Beach Links

Il golf più spettacolare va in scena da oggi a domenica con lo Us Open, il terzo major dell’anno che, per la terza volta nella storia, si gioca vicino a San Francisco sul Pebble Beach Links, un iconico tracciato che corre lungo l’Oceano Pacifico. Gli scenari e i venti sono da sogno o da incubo per i giocatori, ma sicuramente valgono il biglietto per qualsiasi spettatore o telespettatore. Fra i protagonisti attesi di quest’edizione c’è Francesco Molinari, numero 6 del mondo, che disputerà i primi due giri con il campione in carica e numero uno del world ranking Brooks Koepka, già a segno nel Pga Championship 2019.

L’americano ha una marcia in più quando si tratta di major e potrebbe dimostrarlo anche in questo caso, facendo di se stesso una leggenda. Laser Frankie può però dare del filo da torcere ai giocatori potentissimi come Koepka o Dustin Johnson, grazie alla sua precisione millimetrica e al suo putter solido, qualità utili su un campo non troppo lungo (6300 metri) e con i green piccoli. L’Italia vanta poi un altro giovane talento di questo sport, alla sua prima prova in un major, si tratta di Renato Paratore che si è guadagnato l’accesso alla gara nella Sectional Qualifer, disputata nel Surrey, in Inghilterra.

In totale i partecipanti sono 156, fra cui 14 dilettanti. Ma l’attenzione del pubblico sarà catalizzata come al solito da Tiger Woods, numero cinque del mondo, che insegue il suo secondo titolo del grande slam in stagione e la sua 82esima vittoria sul Pga Tour, traguardo che gli consentirebbe di eguagliare il record di Sam Snead. Tiger ha già vinto lo Us Open su questo campo, però sono passati quasi 20 anni, perché era il 2000 e ritrovare lo stesso feeling non sarà facile. Se accadesse si porterebbe a casa il suo quarto Us Open.

Fra i favoriti è d’obbligo inserire Rory McIlroy, vittorioso domenica scorsa al Canadian Open e quindi in forma, dopo le recenti delusioni. Ci riproverà per l’ennesima volta anche Phil Mickelson che, con lo Us Open, potrebbe finalmente completare il suo grande slam in carriera. Il luogo gli è congeniale, perché qui ha vinto per ben 5 volte l’AT & T Pebble Beach Pro-Am. Sono da tenere d’occhio inoltre campioni del calibro di Justin Thomas, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele e Rickie Fowler. È l’edizione 106 di questa gara, su un percorso che compie un secolo. Il montepremi è di 12,5 milioni di dollari, 2,250 milioni dei quali andranno al primo classificato.

Il torneo viene trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Us Open a partire da questa sera alle 21.