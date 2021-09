Golf, torna la Ryder Cup: orari e programmazione tv

La 43 edizione è la prima post-Covid, dopo quella del 2018 che vide Francesco Molinari protagonista. L’evento in diretta su Discovery+ e GOLFTV. Prossima edizione a Roma nel 2023

Torna la Ryder Cup di golf: la 43 edizione, la prima post-Covid, si tiene dal 24 al 26 settembre a Kholer, nel Wisconsin. Un grande evento che nell’ultima edizione, disputata in Francia nel 2018, ha visto l’Italia protagonista con Francesco Molinari che fu decisivo per la vittoria del Team Europe. Stavolta invece Molinari non c’è e nemmeno altri italiani, anche se il torneo sarà interessante anche per il pubblico italiano, poiché precede l’edizione del 2023 che è stata assegnata a Roma: si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. A Kohler invece il tricolore sarà rappresentato da Alessandro Del Piero, ex calciatore ma appassionato di golf, che scenderà sul green nel pre-show con il team delle celebrità.

Tornando alla gara principale, stavolta il Team Usa gioca in casa e vuole la rivincita. Gli americani schierano Daniel Berger, Patrick Cantlay, Bryson Dechambeau, Harris English, Tony Finau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Jordan Spieth e Justin Thomas. Risponde Team Europe con l’attuale numero 1 mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, e poi Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Bern Wiesberger e Lee Westwood. Il capitano è l’irlandese Padraig Harrington.

La copertura televisiva sarà degna di un grande evento: l’intera manifestazione sarà in diretta integrale da venerdì 24 settembre a domenica 26 settembre non solo su GOLFTV ma anche su Discovery+, la nuova piattaforma streaming di Eurosport (visibile anche su TimVision e Amazon Prime Video) che gli appassionati hanno già imparato a conoscere in occasione delle recenti Olimpiadi di Tokyo. I due canali trasmetteranno anche la cerimonia d’apertura e la Ryder Cup avrà ampia programmazione in diretta anche su Eurosport 2, il canale satellitare visibile anche su Sky e su Dazn. Al commento l’intera squadra di golf targato Discovery con la partecipazione straordinaria, venerdì 24 settembre, di Costantino Rocca, indimenticato campione italiano di golf.