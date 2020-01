Golf: Tiger, Rory e F. Molinari si sfidano in California

Da oggi a domenica va in scena il Farmers Insurance Open, un torneo del PGA Tour che si svolge sui due percorsi del Torrey Pines GC, vicino a San Diego – Woods è al debutto nel 2020 dopo la vittoria trionfale nella Presidents Cup

Tris d’assi questa settimana in California: ci sono infatti Tiger Woods, Rory McIlroy e Francesco Molinari che giocano il Farmers Insurance Open, da oggi a domenica, un torneo del PGA Tour che si svolge sui due percorsi del Torrey Pines GC (North Course, South Course) a La Jolla, vicino a San Diego. Woods è al debutto nel 2020, dopo la vittoria trionfale nella Presidents Cup (una specie di Ryder che contrappone gli Usa al resto del mondo) vissuta da protagonista sia come capitano sia come giocatore.

Il fuoriclasse ha già vinto il Farmers sette volte, ma è ancora affamato di successi e cerca di portare a casa il titolo numero 83 sul tour americano, per mandare in soffitta il record di Sam Snead, eguagliato pochi mesi fa. Anche McIlroy gioca un torneo per la prima volta quest’anno e dopo 5 anni punta a risalire in cima al ranking mondiale, dove siede comodamente Brooks Koepka, benché sofferente a un ginocchio. Francesco Molinari, infine, dopo il mancato taglio della scorsa settimana nell’American Express, vorrebbe riportarsi rapidamente ai livelli del 2018.

In campo ci sono altri campioni del calibro di Justin Rose, che difende il titolo, Jon Rahm, a segno nel 2017, Jason Day (due titoli al Torrey Pines per lui, l’ultimo nel 2018), Phil Mickelson, originario di San Diego e vincitore del trofeo tre volte. E ancora Patrick Reed, Tony Finau, Rickie Fowler, Jordan Spieth, Xander Schauffele, nato e cresciuto come golfista proprio a La Jolla, e il giapponese Hideki Matsuyama. Su tutti gli americani si poserà lo sguardo attento di Steve Stricker, capitano statunitense alla prossima Ryder Cup (Whistling Straits GC, Sheboygan, Wisconsin, 25-27 settembre). Il montepremi è di 7,5 milioni di dollari.

L’European Tour resta invece negli Emirati Arabi Uniti per l’Omega Dubai Desert Classic, sul percorso dell’Emirates GC, a Dubai, dove sono in campo sei italiani: Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli e Nino Bertasio.

Difende il titolo lo statunitense Bryson DeChambeau, che non sembra in gran forma dopo l’uscita dal taglio la scorsa settimana nell’Abu Dhabi Championship. Splendido il field che comprende Lee Westwood, vincitore domenica scorsa ad Abu Dhabi, Tommy Fleetwood, Danny Willett, Ian Poulter e Matthew Fitzpatrick, lo spagnolo Sergio Garcia, lo svedese Henrik Stenson e il tedesco Martin Kaymer. Il montepremi è di 3,5 milioni di dollari.