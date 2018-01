Golf: Tiger e Molinari a San Diego, Rory a Dubai

Il golf internazionale torna in campo questa settimana con un doppio appuntamento di grande livello

Il golf torna in campo questa settimana con un doppio appuntamento di altissimo livello: il Farmers Insurance Open, a San Diego, California, gara del Pga Tour alla quale partecipano Tiger Woods e Francesco Molinari, e Il Desert Classic, a Dubai, negli Emirati Arabi, gara del tour europeo, dove gioca Rory McIlroy. Insomma un avvio di stagione col botto.

Per Molinari è il primo torneo nel 2018. Per Tiger è un ritorno sulle scene che pochi mesi fa sembrava insperabile. Il campione 41enne ha deciso di riprovarci dopo la sua apparizione all’Hero World Challenge, torneo da lui organizzato ai primi di dicembre, dove è apparso a segno e discretamente in forma.

Deciso a gestirsi molto attentamente, Woods, che successivamente disputerà il Genesis Open (15-18 febbraio), ha fatto molta attenzione alla scelta dei percorsi puntando su due che gli sono particolarmente congeniali. Il South Course di Torrey Pines, vicino a San Diego, dove vinse l’ultimo dei suoi 14 major (US Open, 2008), e il Riviera CC, a Pacific Palisades sempre in California, dove debuttò nel PGA Tour quando aveva 16 anni. Il Farmers Insurance Open è lo stesso evento dal quale Tiger ripartì l’anno scorso, uscendo dal taglio, prima di fermarsi definitivamente a Dubai, dove si ritirò dopo un giro per dolori alla schiena, finendo per due volte sotto i ferri. Difficile stabilire le condizioni di forma di Francesco Molinari al termine della pausa invernale, dopo un eccellente 2017.

A San Diego il field è di altissimo livello e comprende dei pesi massimi come lo spagnolo Jon Rahm, a segno la settimana scorsa e numero due nella classifica di merito mondiale. Rahm a Torrey Pines è campione in carica e il suo passo di marcia, a pochi anni dal suo debutto sul circuito internazionale, lascia davvero esterrefatti. Gli altri nomi di rilievo sono Rickie Fowler, Phil Mickelson, che gioca in casa, Patrick Reed, Keegan Bradley, il giapponese Hideki Matsuyama, gli australiani Jason Day e Marc Leishman, gli inglesi Justin Rose e Luke Donald e l’irlandese Padraig Harrington.

L’European Tour rimane invece negli Emirati Arabi Uniti per l’Omega Dubai Desert Classic, all’Emirates GC di Dubai dove saranno in gara Edoardo Molinari, Matteo Manasssero, Renato Paratore e Nino Bertasio. Il giocatore di maggior richiamo è sicuramente Rory McIlroy, che dopo tre mesi di riposo, la settimana scorsa ad Abu Dhabi, ha lottato per il titolo. Campione in carica è Sergio Garcia, che dovrà guardarsi da Tommy Fleetwood, sempre più forte e vincitore ad Abu Dhabi, dallo svedese Henrik Stenson, dal tedesco Martin Kaymer, dagli inglesi Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Ian Poulter e Danny Willett.