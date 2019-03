Golf: Arnold Palmer al via in Florida, Molinari c’è ma Tiger no

Tiger Woods salterà il torneo di Orlando Tiger Woods, per un infortunio al collo accusato la scorsa settimana e dal quale non si è ancora ripreso.

Il timore che Tiger Woods sia diventato di vetro ricomincia a insinuarsi fra i suoi tifosi. Il campionissimo, che ormai vince poco, ma è ancora l’eroe di tutti golfisti del mondo, salta l’Arnold Palmer Invitational a Orlando in Florida, per un infortunio al collo accusato la scorsa settimana e dal quale non si è ancora ripreso. “Ho provato a recuperare – twitta Tiger – ma sfortunatamente non ce l’ho fatta. Spero di essere pronto per il prossimo Players Championship”. E ci mancherebbe pure che dicesse addio a un torneo importantissimo come The Players, il cosiddetto quinto major. Purtroppo però si teme che ricominci la solfa delle promesse mancate, fatte più per far vendere i biglietti che per fare gare. Di questo male al collo si sa veramente poco, ma sotto le magliette di Tiger si vedevano spuntare inquietanti cerotti nelle ultime apparizioni. Insomma speriamo bene per la sua stagione e per il circuito.

Da oggi a domenica il pubblico italiano può almeno beneficiare della presenza di Francesco Molinari, che torna in gara al Bay Hill Club & Lodge per la sfida in memoria del grande Arnold, il fuoriclasse scomparso nel 2016. I nomi sono tutti prestigiosi, a partire dal difensore del titolo, il nord-irlandese Rory McIlroy, numero sei mondiale. Ci sono anche Justin Rose, scivolato al numero 2 del ranking dopo la recente vittoria di Dustin Johnson (a riposo), Brooks Koepka (n. 3), Bryson DeChambeau (n. 5), Rickie Fowler (n. 7) e, come detto, il nostro Molinari, numero 10.

Il torinese è alla sua terza partenza nel 2019 e al WGC Mexico Championship è arrivato 17esimo, dando segnali concreti di essere sulla via della migliore condizione. Il montepremi è di 9,1 milioni di dollari. Per vedere la sfida in orari umani bisogna connettersi a GOLFTV, la piattaforma di streaming realizzata da Discovery.