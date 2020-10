Global Thinking Foundation, Young 612: progetti digitali per i più giovani

Al via Young 612 di Global Thinking Foundation, la piattaforma pensata per portare la scuola nel futuro, rendendola più digitale, sostenibile e inclusiva. Tre progetti già pronti

Parte YOUNG 612. La piattaforma di progetti digitali per la didattica a distanza su diritti, ambiente e sostenibilità economica di Global Thinking Foundation. Con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche importanti, quali ambiente, sostenibilità e senso civico.

Young 612 è un contenitore di progetti per le fasce più giovani della società. Si tratta di 3 progetti, pensati per una fascia d’età che va dalla prima infanzia fino all’adolescenza, fondati sui dettami MIUR del recente DL, che puntano a incoraggiare i bambini e i ragazzi a considerare le difficoltà e gli errori come stimolo per un miglioramento collettivo ma anche personale.

Il primo dal nome “Crescere PARI”, in collaborazione con Il Museo dei Bambini di Roma ed il supporto di Feduf, di cui si saprà di più dal 29 ottobre.

Il secondo “17 passi verso la Sostenibilità”, per i ragazzi dai 10 ai 16 anni, realizzato in collaborazione con Redooc.com. Sono 18 lezioni online con video e più di 250 esercizi interattivi, che rispondono appieno all’esigenza di formare cittadini responsabili che partecipino attivamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Un’educazione civica e ambientale, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenza 2030 dell’ONU. In un’ottica di sensibilizzazione sui possibili rischi connessi all’uso eccessivo dei social media e alla navigazione in rete.

Infine, “Impariamo la sostenibilità con i Lego”, per i bambini dai 4 agli 8 anni, in collaborazione con Brick4Kidz. Si tratta di 4 video con i Lego e con azioni didattiche da condividere a scuola e in famiglia, con la testimonial Giulia Cappelletti.

Inoltre, attraverso un percorso di apprendimento guidato dai video, i più giovani otterranno un riconoscimento come: Ambasciatrice/ore del Pianeta Terra, Ambasciatrice/ore dell’Uguaglianza e dell’inclusione, Ambasciatrice/ore dei Diritti Universali.

Claudia Segre, Presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, ha dichiarato che la piattaforma nasce con l’obiettivo di “attivare un pensiero critico, sviluppare la consapevolezza di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, rispetto alla necessità di costruire insieme un futuro pienamente sostenibile, grazie alle proprie scelte etiche e ad una piena realizzazione di un ruolo attivo in famiglia e nella società”.

“Inclusione sociale e passaggio generazionale delle competenze attraverso i materiali e i contenuti digitali – ha concluso Segre – che saranno poi d’ausilio ad un apprendimento da condividere con coetanei e insegnanti”.