Giuliano Gnutti acquisisce con leverage buy out la Gnutti Cirillo

L’imprenditore bresciano ha preso il comando del Gruppo Gnutti Cirillo, con finanziamento senior di un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo. A vendere è stato il fratello Giordano

Giuliano Gnutti al comando del gruppo Gnutti Cirillo. L’operazione è avvenuta tramite Leveraged Buy-Out ed è stata possibile grazie all’intervento di un pool di banche guidato da Intesa Sanpaolo, che ha agito come Global Coordinator e Arranger e Banca Agente del finanziamento. Gli altri istituti di credito che hanno partecipato sono: Banco BPM, BPER, MPS Capital Services, Cassa Centrale Banca e BCC di Brescia. Invece, Anima Alternative ha supportato l’acquisizione mediante la strutturazione e l’erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine.

Nel dettaglio, la società Gnutti Cirillo è stato fondata 70 anni fa dalla famiglia Gnutti e si occupa dello stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell’ottone e di altri metalli non ferrosi, con applicazioni nel mondo dell’industria e dell’idrotermosanitario.

Con un fatturato annuo stabile di circa 200 milioni di euro e un EBITDA consolidato di circa 30 milioni, il Gruppo ha sede a Lumezzane, in provincia di Brescia ed è composto da diverse società operative, in particolare Gnutti Cirillo SpA e Tiemme Raccorderie SpA attive a livello globale anche tramite controllate negli USA e in diversi paesi europei.

Inoltre, nel 2020 il Gruppo ha realizzato più del 60% del suo fatturato all’estero e, insieme ai suoi 660 dipendenti, ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattarsi al nuovo contesto segnato dalla pandemia da Covid-19, proseguendo il proprio percorso di crescita. E con soddisfazione che Intesa Sanpaolo, dopo l’acquisizione di Ubi, prosegue con successo la propria attività a favore della media impresa bresciana.

“L’operazione perfezionata oggi consolida la governance societaria e la coerenza delle linee di sviluppo industriale del nostro Gruppo – ha dichiarato Giuliano Gnutti, Presidente e Amministratore Delegato di Gnutti Cirillo SpA – ponendo le premesse per l’ulteriore rafforzamento della nostra presenza sui mercati internazionali. Ringraziamo tutti i nostri partner finanziari che, con professionalità e affidabilità, ci hanno supportato nell’impostazione e finalizzazione di un’operazione comunque articolata. Sono certo che, con il supporto di mio figlio Alberto (ormai da anni al mio fianco) e di tutti i collaboratori, il nostro gruppo potrà essere all’altezza delle nuove sfide che lo attendono”.

Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate e Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo ha sottolineato l’impegno del gruppo bancario nel sostenere le PMI del territorio e che “essere al fianco di imprenditori che hanno portato le proprie imprese ad eccellere nel settore di riferimento vuole essere un ulteriore stimolo per sostenere quella crescita che sta alla base della ripartenza economica del nostro Paese”.

“Il gruppo Gnutti – ha commentato Philippe Minard, Amministratore Delegato di Anima Alternative – rappresenta un’eccellenza italiana nel suo settore e siamo molto lieti di affiancare Giuliano Gnutti in questa nuova fase di sviluppo del gruppo. Il nostro finanziamento a supporto del gruppo Gnutti esemplifica chiaramente la vocazione di Anima Alternative a sostenere, con strumenti flessibili, imprenditori o investitori nella loro attività”.