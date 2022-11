Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Gioielleria : cresce il collezionismo da investimento con preziosi iconici e rari

L’interesse per il segmento del lusso sembra non fermarsi, anzi. Moda e investimento a pari passo con il collezionismo. Il 2022 conferma per tutto il settore “luxury” un trend decisamente positivo, in primis l’orologeria, auto d’epoca e gioielleria di firma o di carato

Magnificent Jewels da Christie’s, una vendita dal vivo al Rockefeller Center il 6 dicembre, con un Fancy Vivid Pink Diamond e importanti diamanti bianchi e colorati, insieme a gioielli firmati da Bulgari, Cartier, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels e altro ancora.. A New York dal 2 al 5 dicembre Christie’s presenterà tutta una serie di gioielli di grande pregio e rarità I punti salienti includono il più grande diamante blu fantasia mai apparso all’asta, la collana-ciondolo con diamanti colorati rari è incastonata con un diamante blu fantasia da 31,62 carati, potenzialmente impeccabile internamente (stima $ 10.000.000-15.000.000). Ulteriori punti salienti includono una magnifica collana pendente con diamanti, con un eccezionale diamante di colore D a forma di pera da 86,64 carati (stima $ 5.000.000-7.000.000) e una superba spilla di diamanti “Palm-Tree” montata da Cartier intorno al 1948 (stima $ 500.000-700.000). Cartier Dalla collezione di Margaret Thompson Biddle, la spilla presenta un diamante circolare taglio brillante di 13,30 carati. Ulteriori punti salienti includono un anello con diamante colorato fine, caratterizzato da un diamante ovale a taglio brillante blu intenso fantasia di 2,21 carati (stima $ 1.200.000-1.800.000); un bracciale rigido Diamond Torque, incastonato con un diamante a forma di cuore internamente impeccabile di colore D di 50,05 carati (stima $ 3.700.000 – 4.500.000); e The De Beers Yellow, un eccezionale diamante taglio smeraldo Fancy Vivid Yellow, Internally Flawless di 13,75 carati (stima $ 1.100.000 – 1.800.000). Inoltre, una superba selezione di design iconici di Van Cleef e Arpels Un lotto di spicco è la spilla “Bouquet” con zaffiro retrò, zaffiro colorato e rubino precedentemente dalla collezione della first lady argentina Eva “Evita” Perón (stima $ 60.000-80.000). L’uso dei materiali e la scala complessiva della spilla è un meraviglioso omaggio al periodo retrò. Da quando è stato acquistato all’asta della collezione personale di Evita nel 1957, è rimasto in mani private e non è mai stato indossato. Ulteriori punti salienti di Van Cleef & Arpels includono la suite di gioielli “Hawaii” con rubini, zaffiri e diamanti (stima $ 100.000-150.000) e due esempi dell’iconica tecnica di incastonatura misteriosa della casa, la spilla a fiore “Insieme misterioso” di rubini e smeraldi ( stima $ 400.000-600.000) e gli orecchini a fiore “Mystery-Set” con rubini e diamanti (stima $ 120.000-180.000). Cartier A completare la vendita c’è il sorprendente braccialetto “Panthère de Cartier” con acquamarina, diamanti e gemme multiple, incastonato con un’acquamarina cabochon da 71,45 carati (stima $ 200.000-400.000)