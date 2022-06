Giardini e parchi aperti in tutta Italia il 4 e 5 giugno

Appuntamento in Giardino è della quinta edizione nata in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins e che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei

Appuntamento in Giardino si terrà sabato 4 e domenica 5 giugno e vede 150 eventi ospitati in parchi e giardini, alcuni aperti in via eccezionale, nell’ambito dell’iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales e il patrocinio del Ministero della Cultura.

Trattasi della quinta edizione nata in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins e che si svolgerà in

contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Un evento che invita il grande pubblico a scoprire un patrimonio culturale paesaggistico, botanico e artistico dove i giardini italiani diventano veri e propri musei a cielo aperto. Una serie di incontri, eventi, letture e attività speciali coinvolgeranno: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative. In questa occasione 2022 ci sarà anche l’opportunità di conoscere come curare, restaurare e proteggere i giardini.

Tema dell’edizione 2022: “I giardini di fronte al cambiamento climatico” che costringe a ripensare la

manutenzione e la conservazione dei giardini in un’ottica di sostenibilità e resilienza. Ed è proprio su questo tema che quest’anno si concentrano gli eventi in alcuni dei giardini aderenti come, ad esempio, Micro Habitat degli alberi e degli insetti protetti presso il Parco Storico di Villa Zileri Motterle o la Passeggiata in giardino conversando con il Gruppo Giardino Storico- Università di Padova e con l’Associazione Amici del Giardinaggio al Giardino di Villa Pesavento.

“Tra le eccellenze del nostro patrimonio culturale che saranno valorizzate dai fondi del PNRR – ha

dichiarato il Ministro della Cultura, Dario Franceschini​ “ci sono anche i parchi e i giardini storici.

Il piano prevede interventi per la valorizzazione e la fruizione di questi luoghi unici al mondo dal

grande valore culturale e paesaggistico. In questo momento più che mai, la cultura ha un ruolo

centrale nel costruire un’Europa più verde e ecosostenibile“.



La manifestazione conta sulla partecipazione di pressoché di tutte le regioni d’Italia e si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei in collaborazione con l’iniziativa Rendez- vous aux jardins.

Una preziosa occasione per ammirare giardini normalmente non aperti al pubblico o aperti solo in occasioni particolari, come a Buggiano Castello, dove saranno aperti eccezionalmente gli orti di Agrumi e i giardini segreti del Borgo. Parteciperanno all’iniziativa anche alcuni importanti siti Unesco, come Villa Adriana, la Reggia di Caserta e il Parco di Stupinigi a Torino aperto in via straordinaria per l’iniziativa. E alcuni siti Fai, ben 12, come il Parco di Villa Gregoriana a Tivoli e Villa Panza a Varese.

Alla consueta partecipazione di importanti Dimore storiche private, come ad esempio Villa Tiepolo Passi in Veneto o la Rocca Meli Lupi di Soragna, che apriranno i propri prestigiosi giardini, si aggiungeranno quest’anno delle prime partecipazioni assolute alla manifestazione, come nel caso di Villa Miralfiore a Pesaro, significativo esempio di giardino cinquecentesco. In molti casi saranno gli stessi proprietari, direttori o responsabili dei giardini ad accogliere i visitatori, per raccontare la storia del giardino e l’impegno quotidiano necessario a garantirne la sopravvivenza.