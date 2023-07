Gianni & Origoni riassetto e nomine: lo studio legale rinnova la governance, sei nuovi Soci non-equity

Nominati i nuovi membri del Comitato esecutivo che saranno in carica per i prossimi 3 anni. Auricchio e Velluto co-managing partner. Provengono tutti dall’interno i 6 nuovi soci non-equity

Lo studio legale Gianni & Origoni ha rinnovato la governance e ha nominato sei nuovi Soci non-equity.

Ha dato l’ok al nuovo assetto l’Assemblea dei Soci che ha anche approvato il bilancio 2022 e il piano strategico dello studio.

Ad Antonio Auricchio, Giuseppe De Simone, Francesco Gianni, Emanuele Grippo, Giuseppe Velluto si sono aggiunti, quali nuovi componenti del Comitato Esecutivo, Gianluca Ghersini e Luca Jeantet. Il nuovo Comitato Esecutivo resterà in carica 3 anni.

Antonio Auricchio e Giuseppe Velluto sono stati nominati Co-Managing Partner. Antonio Auricchio, già Co-Managing Partner nei precedenti mandati, manterrà la carica per 18 mesi per garantire la continuità gestionale e operativa; gli subentrerà poi Giuseppe De Simone.

Gianni & Origoni: sei nuovi soci non-equity tutti dall’interno

“Siamo grati a tutti i Soci per la fiducia nei nostri confronti. Guardiamo al futuro consapevoli delle nuove sfide ma forti di una visione comune e condivisa tra Soci ispirata ai principi di efficienza, sostenibilità e inclusività” hanno commentato i Co-Managing Partner Antonio Auricchio e Giuseppe Velluto. “Noi e tutti i membri del nuovo Comitato Esecutivo ci adopereremo per consolidare la posizione di leadership di mercato che il nostro studio ha costruito in 35 anni di storia e per continuare in un percorso di sviluppo che pone al centro le persone, il merito, l’attenzione al cliente, la qualità dei servizi offerti”. In occasione dell’Assemblea, sono stati inoltre nominati sei nuovi Soci non-equity: Maristella Boellis, Soo Youn Kim, Alberto Recchia, Donato Romano, Luigi Romanzi e Francesca Staffieri.

E’ uscito invece Rosario Zaccà, Co-Managing Partner, che l’assemblea ha ringraziato per la “passione ed energia” che ha dedicato “alla gestione dello studio, raggiungendo con il Co-Managing Partner Antonio Auricchio importanti obiettivi in termini di efficienza, modernizzazione, organizzazione, garantendo allo Studio una crescita stabile e un posizionamento consolidato” dice una nota.