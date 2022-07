Gianmario Verona (Bocconi) nominato presidente della Fondazione Human Technopole

Il rettore della Bocconi di Milano diventa presidente del Consiglio di sorveglianza di Human Technopole. La nomina firmata da Palazzo Chigi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del 7 luglio 2022, ha nominato il professor Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi di Milano, come nuovo presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole.

Nella sua nuova composizione, il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione include in qualità di nuovi membri Serena Sileoni, Francesca Pasinelli, Giuseppe Ippolito e Maura Francese che si aggiungono ai già nominati Giovanna Iannantuoni, Massimo Inguscio, Biagio Mazzotta, Maria Grazia Roncarolo, Gianluca Vago e Alessandro Vespignani e alla riconfermata Marcella Panucci.

“Sono molto onorato di poter contribuire nei prossimi anni allo sviluppo di Human Technopole”, ha dichiarato Gianmario Verona oltre ai ringraziamenti di rito per la nomina appena ricevuta. “L’impatto della nostra ricerca di frontiera per contribuire alla medicina personalizzata e preventiva continuerà a crescere anche grazie alle collaborazioni con altre realtà scientifiche in un’ottica di open science. Volendo usare una metafora nei prossimi anni passeremo dalla fase di avvio della startup a quella di scale-up. La sfida che ho davanti, come studioso dell’innovazione, è estremamente affascinante.”

“Sono lieto di apprendere che il professor Gianmario Verona sia stato indicato come Presidente di Human Technopole – ha dichiarato il Vicepresidente di Assolombarda, Sergio Dompé -. È un profilo autorevole e riconosciuto a livello internazionale. Nei tre mandati consecutivi a Rettore della ‘Bocconi’, ha consolidato la posizione dell’Ateneo tra i primi poli universitari al mondo. Confermo, sin da subito, la disponibilità mia personale e di tutta l’Associazione a collaborare con il professor Verona sui temi dell’innovazione e della ricerca scientifica, considerati da Assolombarda leve centrali per lo sviluppo del nostro territorio”.